La Torretta di Palazzo Bazzani illuminata con il tricolore nel Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Sarà illuminata con il tricolore lunedì prossimo 4 novembre la Torretta di Palazzo Bazzani in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. La Provincia ha infatti aderito convintamente all’invito della Prefettura e, come ogni anno, oltre a partecipare al programma istituzionale previsto per l’occasione (QUI il programma) offrirà un’ulteriore contributo illuminando di verde, bianco e rosso la struttura più alta di Palazzo Bazzani, sede della Prefettura e della Provincia di Terni