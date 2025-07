A Maratta va in scena la prima edizione notturna di “Happy Shopping”

Commercianti di Terni, Narni e Amelia uniti per la prima edizione di “Happy Shopping”

Dalla collaudata versione invernale di “Outlet Insieme”, che da alcuni anni i commercianti organizzano a Narni Scalo, nasce “Happy Shopping”. Si tratta di un evento che avrà luogo nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 luglio, dalle 19 alle 24, presso l’Happy Village di Maratta. Siamo in territorio ternano e quindi, per la prima volta, il “format”, creato dai commercianti narnesi, “espatria”. Si allarga anche il team che organizza l’evento: ai commercianti narnesi se ne sono uniti infatti altri di Amelia e Terni. “Sarà – spiega Cecilia Cari, portavoce degli organizzatori – di un evento esclusivo, dedicato agli amanti dello shopping.

Ad esporre i loro prodotti all’interno di ‘Happy Village’ ci saranno i migliori negozi e brand che praticheranno sconti imperdibili. Sarà un’esperienza nuova in una location perfetta ed attrattiva. La novità in materia di vendite promozionali, sperimentata già con successo a Narni, approda dunque a Terni. Lo possiamo considerare un nuovo ‘format’ commerciale, un ‘outlet’ in cui i piccoli operatori di settori diversi si organizzano ed insieme, in una unica sede, propongono le promozioni sui loro articoli. Così, dopo i successi registrati con il nostro ‘Outlet Insieme’, ci siamo confrontati con i colleghi di Terni ed Amelia ed abbiamo deciso di realizzare una cosa analoga presso il grande centro sportivo che ha sede a Maratta, in una location all’aperto, attrattiva ed accogliente. Qui i visitatori troveranno offerte molto vantaggiose, intrattenimento e comodità per la sosta.

Del resto per smuovere le vendite sono necessarie idee nuove, che possano venire incontro ad un mercato sempre più stagnante e difficile da capire. Non servono cartoline di saracinesche abbassate, ma occorre ritrovare insieme la forza per superare l’ennesimo periodo nero per il commercio. A ‘Happy Shopping’ si potrà acquistare di tutto: abiti, calzature, bigiotteria, pacchetti benessere, articoli per animali, cartoleria, intimo, trattamenti e chi più ne ha più ne metta. Ci saranno circa cinquanta espositori, commercianti di Terni, Narni e Amelia, che in occasione dei saldi di fine stagione daranno vita ad un unico grande evento”.

“È una formula innovativa – sottolinea Carla Mercorelli commerciante di Terni – e come piccoli operatori abbiamo ritenuto di allearci, creare sinergie, sperimentare insieme delle nuove idee, dando risposta ai nuovi bisogni del mercato”. L’evento godrà del patrocinio dei Comuni di Terni e Narni. In particolare i rispettivi assessori al commercio, Stefania Renzi e Marco Mercuri hanno incentivato questa iniziativa, ritenendo la collaborazione tra operatori del territorio interessante ed hanno sottolineato il suo valore, con riferimento alle condizioni di difficoltà che il commercio di vicinato incontra quotidianamente nel competere con le piattaforme del web e con la media/grande distribuzione. Gli Assessori hanno coinvolto nel progetto tutte le Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato che, a loro volta, hanno apprezzato l’evento, promosso direttamente dagli operatori, per il grado di innovazione, la capacità di fare rete ed hanno conseguentemente sostenuto la sua realizzazione.

“Ci auguriamo – conclude Cecilia Cari -, che l’evento faccia registrare una bella partecipazione di pubblico e di uscire da questa esperienza tutti soddisfatti e animati dalla volontà, di continuare a costruire prospettive per il commercio di prossimità, avendo la capacità di innovare ed interpretare i cambiamenti in corso nel settore della distribuzione commerciale e degli stili di consumo”.