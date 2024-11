Torgiano, presentata la VI edizione de: “La Guerra del Sale”

“La Guerra del Sale”, una due giorni ricca di eventi per le vie del centro storico di Torgiano

E’ stata presentata oggi in Provincia nel palazzo di Piazza Italia, la VI edizione de: “La Guerra del Sale”, che si terrà nel centro storico di Torgiano il 9 e 10 novembre 2024.

Una straordinaria rievocazione rinascimentale, con un corteo storico, Musici, Sbandieratori, Giocolieri, Falconieri, Saltimbanchi, Arti e Mestieri e anche il Mercato rinascimentale, oltre alle tante Tipicità Enogastronomiche del territorio.

“La rievocazione cresce, di anno in anno, di importanza storico-filologica – ha detto Elena Falaschi assessore alla cultura del comune di Torgiano -, diventando uno straordinario evento identitario del territorio. La manifestazione vive tutto l’anno attraverso i tanti momenti rappresentativi, come il Corpus Domini. Quest’anno in particolare il tema della partecipazione è molto sentito grazie al coinvolgimento delle tante realtà, sempre più vicine al territorio, e che contribuiscono al valore storico e culturale dell’evento, proiettato sempre di più verso il futuro”.

“L’iniziativa è l’espressione più alta di associazionismo – ha sottolineato Tatiana Cirimbilli assessore alla scuola e associazioni del comune di Torgiano – fiera per questo di averne la delega. Tutte le associazioni coinvolte si sono impegnate nella meticolosa ricerca storica per alzare il livello della manifestazione, e fare di questa rievocazione simbolo del più importante fatto storico accaduto in questa regione durante il Rinascimento, grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale di Torgiano”.

“La VI edizione della Guerra del Sale ha diverse novità in programma – ha affermato Sylvie Beal Presidente della associazione Guerra del Sale – come la conferenza di Paolo Belardi sulla figura dell’architetto Galeazzo Alessi; una speciale narrazione dei fatti legati al 1540, realizzata dal regista Roberto Biselli e le due mostre nelle chiese del centro storico”.

Teresa Severini, direttivo AURS (Associazione Umbra rievocazioni storiche), in qualità di partner dell’evento, ha ricordato come tutte le rievocazioni storiche del territorio rappresentano un volano per un’azione sociale ma anche turistica ed economica della regione.

Per tutta la durata dell’evento dalle ore 15 apertura del mercato dei mestieri e del contado de lo “Castrum Torsciani” (via del Pozzo e via dei Cocciari).

Il programma di sabato 9:

Alle ore 15 l’apertura del mercato dei mestieri e del contado de lo “Castrum Torsciani” in Via del Pozzo e Via dei Cocciari, mentre all’ingresso della Porta della Torre, Stefano De Maio accoglierà i visitatori e li inviterà a scoprire le numerose bancarelle che si trovano all’interno del borgo. Sarà possibile ammirare “Il quattrinello della guerra del Sale”, fedele riproduzione della moneta che fu battuta nel 1540. A seguire verranno aperte due mostre, una nella Chiesetta della Morte dove verrà esposto il plastico che riproduce in scala la battaglia di Torgiano creato da Massimiliano Martellacci, campione del mondo 2019 della federazione Wargame “Art de la Guerre”, lui stesso spiegherà i fatti più salienti della Battaglia. La seconda mostra avrà luogo nella Chiesetta di Santa Maria dedicata alle celebrazioni del Corpus Domini in Torgiano dove saranno esposte le fotografie dei 4 tappeti floreali eseguiti a giugno dai 4 rioni in gara per il Palio della guerra del sale. I quadri saranno giudicati da una giuria tecnica composta da Andrea Margaritelli, Giuliano Giuman e Tiziana D’Achille.

Tra le novità dell’Edizione 2024 de LA GUERRA DEL SALE a Torgiano la speciale narrazione (in Piazza Malizia ore 15.30) dei fatti legati al particolare momento storico (1540) che cambiarono per sempre gli equilibri di Perugia e Torgiano con il papato. Le difficili vicende della Guerra saranno raccontate, sia sabato 9 che domenica 10 novembre, in modo originale, itinerante, coinvolgente dall’attore e regista Roberto Biselli, direttore del Teatro di Sacco, già da tempo legato professionalmente alla città di Torgiano.

Alle 16, con partenza dalla Torre della Jaccera del Castrum Torsciani, la “Caccia al tesoro nel rinascimento” (per ragazzi di 11/12 anni). In Piazza Baglioni: “Una historia avvincente e perigliosa” spettacolo in rima, saltarello e tamburini a cura della Scuola secondarie di Torgiano.

Alle ore 17 Rievocazione storica della Guerra del Sale Battaglia di Torgiano a cura di dell’associazione Scannagallo, Compagnia Giovanni delle Bande Nere, Archibugieri dell’Aquila Bianca, che rievoca nel territorio uno scorcio di storia umbra, quando nello scontro tra le coalizioni di Perugia e del Papato, avvenuto lì dove convergono i due fiumi della Regione, il Tevere e il Chiascio, Torgiano rappresento’ una sorta di baluardo, resistendo alle truppe papaline (Piazza Baglioni).

Dalle 17,30 apertura degli stand con assaggi della tipicità gastronomiche, vino e birra a cura delle associazioni del territorio (pro loco di Brufa, di Pontenuovo, di Miralduolo, associazione dei commercianti “Vivi Torgiano”, Area Verde di Signoria, associazione di Ponterosciano, ASD Torgiano Calcio, il consorzio di tutela dei vini di Torgiano).

Alle 18 partenza dalla Torre Baglioni del “Castrum Torsciani”, del corteo storico multiepoca presentato da Stefano De Maio.

In chiusura alle 19:00 in Piazza Baglioni Esibizione e spettacolo finale “Un Raggio di luce nell’ombra della guerra” a cura degli sbandieratori di Montefalco e del rione Pedicino di Valfabbrica.

Domenica 10 novembre

Alle ore 15 l’apertura del mercato dei mestieri e del contado de lo “Castrum Torsciani” in Via del Pozzo e Via dei Cocciari e delle Mostre.

Alle ore 15,30 Palio del sale dei bambini rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni (Piazza Baglioni) e narrazione itinerante a Cura di Roberto Biselli

Alle ore 16 nella Chiesa della Morte si terrà la Conferenza “Galeazzo Alessi, architetto della “città Paolina””. Relatore prof. Paolo Belardi dell’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale) introduce Dott. Andrea Margaritelli, Presidente della Fondazione Guglielmo Giordano.

Alle ore 17 Rievocazione storica della Guerra del Sale

Alle 17,30 Palio del sale, sfida dei rioni e assegnazione, da parte di una giuria d’eccezione, del palio 2024 (via Di Mezzo). Intrattenimento con danze rinascimentali a cura del gruppo storico Scannagallo in Piazza Baglioni.

Alle 19 “Allucinazioni” spettacolo di fuoco finale a cura del gruppo storico Spadaccini di Assisi.