Sono aperte, per le scuole dell’Umbria, le iscrizioni al concorso letterario promosso dall’Associazione Italia Langobardorum

Le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Umbria hanno tempo fino al 30 novembre 2024 per iscriversi alla prima edizione del concorso letterario “Penna e Spatha. Esercizi di scrittura creativa”, organizzato dall’Associazione Italia Langobardorum in collaborazione con “Dire Fare Insegnare” e il supporto della Fondazione Euducation, volto a coinvolgere gli studenti nella stesura di storie originali ambientate negli straordinari scenari architettonici del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

Il concorso (modulo di iscrizione al link: bit.ly/PennaeSpatha.), rivolto alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado e al biennio della scuola secondaria di secondo grado degli istituti scolastici statali situati nelle 5 Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Campania e Puglia) del sito seriale UNESCO dei Longobardi in Italia, si propone di stimolare i ragazzi nella ricerca e documentazione sulla civiltà longobarda, portandoli a elaborare racconti che, utilizzando come spunto i legami, gli incontri e le integrazioni culturali, sappiano narrare lo sviluppo e la fioritura della civiltà longobarda in Italia intrecciando il vero al fantastico e fondendoli in una creazione letteraria originale.

Il contest intende infatti rafforzare, attraverso l’esercizio di scrittura creativa, la conoscenza delle testimonianze storiche e culturali lasciate dalla civiltà longobarda, considerata come felice momento di sintesi tra l’eredità classica greco-romana e l’apporto culturale germanico nel periodo di transizione il tardo antico e l’alto Medioevo, coinvolgendo i partecipanti nella stesura di racconti storici ambientati in uno dei sette luoghi appartenenti al sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, che in Umbria sono a Campello sul Clitunno (Pg) il Tempietto del Clitunno, sacello costruito in epoca longobarda, tra gli inizi del VII secolo e il pieno VIII secolo, in forma di tempio corinzio tetrastilo in antis, adoperando materiale romano di reimpiego, assemblato in modo armonico con decorazioni di nuova realizzazione; ed a Spoleto (Pg) la celebre Basilica di San Salvatore, edificio di eccezionale rilevanza per il linguaggio proprio della classicità latina con cui è stato concepito, frutto sia del reimpiego di spolia, ovvero di materiale tratto da edifici di epoca romana, come colonne, basi, capitelli e cornici, sia dell’utilizzo di elementi decorativi scolpiti a imitazione di quelli classici.

Il sito seriale UNESCO, oltre ai due siti umbri, comprende poi il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo (FG), l’area della Gastaldaga e il complesso episcopale a Cividale del Friuli (UD), l’area monumentale con il Monastero di San Salvatore – Santa Giulia a Brescia, il Castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria Foris Portas a Torba e a Castelseprio (VA) e il Complesso di Santa Sofia a Benevento.

Per partecipare al concorso è necessario effettuare l’iscrizione entro il 30 novembre 2024 compilando il modulo al link: bit.ly/PennaeSpatha. , mentre i racconti, preparati dagli studenti singolarmente o nell’ambito di gruppi di lavoro di 4/5 componenti, dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 gennaio 2025, in un numero massimo di tre elaborati per classe, all’indirizzo e-mail info@fondazioneeuducation.it. Nella stesura dei racconti, le classi saranno autorizzate a consultare il sito internet www.longobardinitalia.it che contiene materiale informativo sulla storia della civiltà longobarda in Italia e sui luoghi del sito seriale UNESCO longobardo.

Gli elaborati saranno valutati da una giuria di preselezione a cura dell’Associazione Italia Langobardorum, verranno poi sottoposti al verdetto definitivo e insindacabile di una commissione giudicatrice che si atterrà, nell’assegnazione del punteggio e nella designazione dei vincitori, a quattro parametri di giudizio, che sono: aderenza al tema proposto e ricchezza di informazioni e riferimenti storici corretti; creatività e originalità dell’elaborato; rispetto dei limiti e della struttura proposta; fluidità e padronanza della lingua italiana.

Tutti i testi selezionati verranno pubblicati sul portale www.longobardinitalia.it, mentre ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi in denaro:

Primo premio assoluto “Miglior racconto – Penna e Spatha”: € 500 e un corso di scrittura creativa;

Premio “Coerenza e ricchezza storico-artistica – Penna e Spatha”: € 300;

Premio “Creatività – Penna e Spatha”: € 300.

La cerimonia pubblica di premiazione è prevista a Roma nel mese di maggio 2025.