L’associazione I Pagliacci si appresta a dare il via alla seconda edizione del progetto “Ti abbraccio con un sorriso”.

Anche questa estate regalerà una vacanza ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

Un progetto che vede la collaborazione del Comitato Daniele Chianelli di Perugia, cui è affidata la scelta dei bambini che, per le condizioni di salute, possono fare la vacanza in Valnerina.

“Lo scorso anno è stato un vero successo, con tanti sorrisi condivisi. Le poche paure sono svanite in un batter d’occhio e alla fine ci siamo ritrovati così, felici di aver dato un’opportunità a tutti, bambini, familiari e operatori turistici – dice Alessandro Rossi, presidente de I Pagliacci. La bella Valnerina non ha assolutamente deluso le nostre aspettative. Il nostro obiettivo è creare momenti che possano riportare, anche se per un breve periodo, uno stile di vita a misura di bambino o quantomeno come lo era prima della malattia”.