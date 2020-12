Licenziati dall’azienda donano 900 euro per i malati covid e i bimbi della pediatria. Il grande cuore dei lavoratori della Treofan

“I lavoratori della Treofan sono stati contatti dall’associazione I Pagliacci, che voleva portare la propria vicinanza alla vertenza e solidarietà a loro e alle 140 famiglie in difficoltà. In un momento così difficile per la nostra comunità, i lavoratori hanno chiesto di unirsi all’associazione con una raccolta fondi per sostenere chi, in questa fase d’emergenza causata dalla pandemia, sta soffrendo e combattendo contro la malattia”.

David Lulli, delegato Rsu Filctem cgil della Treofan di Terni, ha appena consegnato all’associazione I Pagliacci quasi 900 euro raccolti tra i lavoratori che il lavoro l’hanno perso.

Un gesto, quello andato in scena stamattina di fronte alla fabbrica di via Narni, che ha un grande valore non solo simbolico.

“Noi ci eravamo fatti avanti per capire come poter sostenere con un aiuto concreto le 140 famiglie ternane in difficoltà e invece tutti i lavoratori hanno deciso di sostenere l’associazione, le persone più colpite dal covid e i bambini – dice Alessandro Rossi de I Pagliacci. Un gesto commovente, che è la conferma che il grande cuore del nostro contesto cittadino emerge sempre, anche nelle difficoltà più significative, come la perdita del lavoro”.

Con la cifra consegnata dai lavoratori della Treofan saranno acquistati sia l’abbigliamento intimo per i malati di covid dell’azienda ospedaliera di Terni che i giocattoli da regalare ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria.