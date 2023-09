Anche I Pagliacci alla Pigiama Run di Lilt Terni: “Tutti uniti per aiutare chi soffre”

Anche l’associazione I Pagliacci sosterrà la Lilt di Terni nella Pigiama Run 2023, la tradizionale corsa/camminata in pigiama a sostegno dei bambini oncologici e delle loro famiglie.

Quest’anno l’evento ha il contributo della fondazione Carit.

Appuntamento venerdì 15 settembre, alle 18 e 30, al parco Emanuela Loi di viale Trento.

“Ringrazio soprattutto Alessandro Rossi per il supporto che ci sta dando – dice la presidente di Lilt Terni, Luigia Chirico. Da tanti anni si occupa dei bambini oncologici e delle loro famiglie e quindi la sua esperienza e la sua conoscenza del problema ci saranno di grande aiuto per la riuscita della manifestazione, ma soprattutto per la realizzazione del nostro progetto”.

Per Alessandro Rossi, presidente de I Pagliacci “sostenere le famiglie con bambini oncologici è una missione che l’associazione porta avanti da sempre. In questi tre anni – dice – abbiamo fatto un passo in avanti come sostegno concreto con “Ti abbraccio con un sorriso”, progetto con cui ospitiamo famiglie con bambini oncologici per una vacanza”.

La referente della Pigiama Run di Lilt Terni è Francesca Luzi: “L’organizzazione di questo evento richiede molto impegno e non sempre è facile, ma la motivazione che ci spinge ad andare avanti è troppo forte. La sofferenza di un bambino è inaccettabile e se possiamo fare qualcosa per sostenerlo a aiutarlo abbiamo il dovere di farla” dice.

“La Pigiama Run è una manifestazione in cui credo molto – dice Valentina Luzi, psicologa di Lilt Terni. Si tratta di aiutare i bambini e le famiglie che sono costretti a lottare con tutte le forze una battaglia terribile. Credo fortemente nella possibilità di poterci stringere tutti intorno a chi ha bisogno di noi. Ringrazio i volontari Lilt e le associazioni di volontariato, uniti nell’obiettivo comune di aiutare chi soffre. Di fronte alla malattia ci si sente soli e sapere che c’è chi intorno a noi è pronto a starci vicino può fare davvero la differenza”.

Lilt Terni, che ringrazia tutti i sostenitori, ricorda che c’è ancora tempo per iscriversi alla Pigiama Run: