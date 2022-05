Perugia 1416, Sara Becchetti è la prima dama del Magnifico Rione di Porta San Pietro

Mercoledì primo giugno (ore 11) è in programma l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione Perugia1416

Sara Becchetti è la prima dama del Magnifico Rione di Porta San Pietro che rappresenterà alla settima edizione di Perugia1416, la rievocazione storica in programma nell’acropoli perugina dal 9 al 12 giugno 2022. Ha 39 anni, è nata a Perugia ed abita a Ponte Valleceppi. E’ titolare di un attività commerciale di macchine da cucire e merceria ed il suo hobby coincide con il suo lavoro. Sara, infatti, è appassionata di cucito creativo, Patchwork e realizza personalizzazioni ricamate.

La sua elezione si è tenuta domenica pomeriggio (29 maggio), nella splendida cornice della nuova sede dell’associazione Perugia1416, situata in via Oberdan 50 a Perugia, con ritrovo dei partecipanti in fondo alle scalette di Sant’Ercolano dove hanno sfilato le sette candidate – che hanno percorso anche in parte l’interno della Rocca Paolina – davanti ad un folto pubblico, ai rappresentanti dei cinque rioni e al vice presidente dell’associazione Perugia1416, Riccardo Bachiorri.

“È stata una bella esperienza – racconta Sara Becchetti-. C’era un clima molto disteso ed amichevole tra le candidate, non ho sentito né la tensione né il senso di competizione che ci potrebbe essere in queste occasioni. Abbiamo avuto modo di conoscerci, di parlare della manifestazione e della sfilata storica”.

“Siamo molto soddisfatti di questa elezione perché le candidate rappresentavano il popolo femminile del rione a 360 gradi e si sono presentate spontaneamente, senza alcuna sollecitazione. L’elezione della prima dama non è un concorso di bellezza ma una selezione fatta attraverso la valutazione di vari parametri”

Sottolinea Francesco Berardi, console del Magnifico Rione di Porta San Pietro. Questo era l’ultimo appuntamento con l’elezione della prima dama.

Il prossimo evento di Perugia1416 è fissato per mercoledì primo giugno (ore 11) con l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione Perugia1416. E’ in programma la benedizione dei locali, il saluto delle autorità e della presidente Teresa Severini e lo scambio dei doni con le associazioni dei commercianti del centro storico perugino a suggello del patto di amicizia con Perugia1416. A seguire, per il ciclo di conferenze Aspettando Perugia1416: “Il grosso e le monete in uso a Perugia durante il periodo di Braccio”. Previsto l’intervento di Andrea Cavicchi, numismatico e storico della moneta. Saranno esposti il grosso, il bolognino ed il denaro picciolo. Ingresso libero ed accesso secondo le norme vigenti.