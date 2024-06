Nuovo direttivo per I Pagliacci

Una carrozzina da mare e da spiaggia per consentire alle persone con disabilità di entrare in acqua senza difficoltà.

È il dono dell’associazione I Pagliacci all’associazione Integramente, che si occupa di autismo e inclusione.

La carrozzina è stata consegnata dal presidente de I Pagliacci, Alessandro Rossi a Federica Carafani, che guida Integramente e che ha accolto con gratitudine un dono che consente di rendere meno dura l’estate di chi convive con gravi disabilità.

La donazione nelle ore in cui c’è stato il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione.

Alla guida resta il fondatore Alessandro Rossi, affiancato dalla vice presidente Monia Petrini.

Un direttivo quello de I Pagliacci tutto al femminile, con Silvia Torricelli segretaria e le consigliere Chiara Blasetti, Sara Folini, Emanuela Venturi ed Eleonora Cianchetta.

“Anche per il prossimo triennio sarò presidente di questa splendida realtà, per me è un grande motivo di orgoglio – dice Rossi. Grazie a chi mi ha supportato e ha dedicato il proprio tempo all’associazione in tutti questi anni. Ora tutti uniti e pronti per nuove avventure, sempre e solo per aiutare chi è in difficoltà”.