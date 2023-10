Terni Digital Week: Il Futuro è già qui!

Al via la quinta edizione su intelligenza artificiale, eSports, Robotica e sanità innovativa.

Dopo l’importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l’importante lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dall’11 al 15 Ottobre ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Marketing, Social Media, Metaverso, ChatGPT, Robotica, Big Data, eSports, Sanità Innovativa, Blockchain, e-government, Education, eMusic, Startup e finanza agevolata per le imprese.

La manifestazione di particolare valore culturale e sociale è già patrocinata dal Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, AGID – Agenzia per l’italia Digitale, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, FORMEZ, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, Camera di Commercio dell’Umbria, associazioni di categoria territoriali e da altri numerosi enti pubblici e privati che hanno creduto fin da subito in questo progetto nato nel 2019.

Terni Digital Week, si configura ad oggi, tra i principali eventi nazionali con l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione e nelle imprese, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Sistema Paese.

La settimana digitale nasce infatti, per sensibilizzare il territorio nazionale e in particolare il Centro Italia ai temi del digitale, grazie alla presenza di speakers nazionali e internazionali e partnership rilevanti con aziende ed enti locali e nazionali che si occupano di digitale ma anche attraverso accordi di partenariato con altri eventi nazionali come DIGITALmeet, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, promosso da Fondazione Comunica e Talent Garden di Padova, oltre alla ormai avviata collaborazione con il We Make Future di Rimini, che rappresenta il più grande Festival sull’innovazione digitale e sociale, ma anche il Digital Innovation Days di Milano, il Rome Future Week e il Digital Security Festival.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel cuore del centro storico della città di Terni, presso la sala DIGIPass della Biblioteca Comunale ma anche presso l’auditorium ‘Falcone-Borsellino’ dell’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “A.Casagrande – F.Cesi”, in virtù dell’importante collaborazione avviata da tempo con l’Istituto, per lo sviluppo dei percorsi e per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Non mancherà la fruizione in streaming di tutti gli eventi che saranno trasmessi anche online sui canali ufficiali della kermesse e tramite i social, avendo ottenuto già in passato un riscontro importante con utenti e appassionati al mondo digitale collegati da tutta Italia e non solo.

L’evento, beneficia anche del contributo della Fondazione Carit, che supporta il progetto ‘TERNI DIGITALE 2023’ per le attività divulgative di Terni Digital Week e per l’organizzazione del primo corso di formazione rivolto alle PMI del territorio, denominato ‘AI per le PMI – Soluzioni di AI per accelerare i ricavi, ridurre i costi e mitigare i rischi’. Un corso innovativo, del tutto unico, erogato gratuitamente alle aziende delle associazioni di categoria partecipanti (Confindustria Umbria, CONFAPI Terni, Confartigianato Imprese Terni). La docenza del corso è affidata al Prof. Marco Belmondo, Executive, Senior Advisor & Investor, professionista nazionale accreditato nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale applicata al business. Le modalità di fruizione saranno in forma blended con un approccio di eLearning e quindi online accompagnato da metodi tradizionali in presenza.

Durante la settimana digitale, come ogni anno saranno assegnati anche i premi dedicati all’innovazione. Il Direttivo Organizzativo dell’Associazione Terni Digital ha scelto di premiare 4 professionisti in ambito digitale che si sono contraddistinti per attività di divulgazione della cultura digitale e per progetti innovativi.

Marco Camisani Calzolari – Divulgatore Scientifico, esperto di comunicazione,autore, docente, personaggio pubblico, consulente del Dipartimento per laTrasformazione Digitale.

Francesco Di Costanzo – Presidente PA Social, Presidente Fondazione Italia Digitalee autore di Digitale (Giunti Editore)

William Nonnis – Analista tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazionealla Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di Missione PNRR, già Full Stack& Blockchain Developer al Ministero della Difesa e in Enea.

Espedito D’Antò – Polo Abilità Digitali (PAD) & Founder Exp Consulting , autore dellibro ‘Il mondo come lo conoscevamo prima… non esiste più’

La cerimonia di premiazione è in programma, Giovedì 12 Ottobre alle ore 16.30 presso la sala DigiPass della Biblioteca Comunale.

In virtù della piena collaborazione con la Diocesi di Terni, Narni, Amelia, i premi innovazione saranno consegnati da Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Francesco Soddu.

Il programma di quest’anno, prevederà anche delle attività dimostrative con un’area gaming dedicata agli esports organizzata da Gn Media all’interno della Biblioteca Comunale e una giornata coordinata da Ermes Maiolica (Presidente del DETA Dipartimento Europeo Tutela Androidi) dedicata alla robotica con spettacoli e intrattenimento di robot in Bct e piazza della Repubblica.

Tra le collaborazioni di quest’anno, anche grande attenzione al tema education con un panel previsto per Giovedì 12 Ottobre alle ore 14.30 presso la Bct, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, che pone l’attenzione sul ruolo degli insegnanti e degli educatori nell’uso dell’intelligenza artificiale e dei dati nell’insegnamento e nell’apprendimento.

Spazio anche alla musica con un panel dedicato ad una startup innovativa nata a Terni che unisce artisti emergenti e fans con la promozione territoriale, si tratta di GUT e la sua presentazione è in programma Sabato 14 ottobre alle ore 16.00 presso la Sala Videoconferenze della Bct.

Terni Digital in collaborazione con l’area Tweenagers della Biblioteca Comunale hanno pensato anche ai più piccoli con un innovativo laboratorio per i bambini delle scuole elementari del Comune di Terni, che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente e sperimentare applicativi digitali dando spazio alla creatività.

Prosegue infine, l’attività gratuita di Terni Digital che da oltre tre anni organizza gli sportelli abilitati (SPIDAY) per la creazione dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale e consulenza per l’utilizzo. Quest’anno saranno attivi due sportelli nella giornata di Mercoledi 11 ottobre dalle ore 16:00 alle 18:00 presso la Biblioteca Comunale in concomitanza con l’interessante panel dedicato alla comunicazione digitale della PA: interoperabilità dei dati e nuove sinergie tra gli stati europei.

Tutte le informazioni sul programma e i relatori presenti sono consultabili nel sito ufficiale www.ternidigitalweek.com e sui canali social dell’evento.