Tavolo per contrastare i PFAS nelle acque umbre

Assessore De Luca: “Massima attenzione per la salute dei cittadini”

Si è svolta a Perugia la prima seduta del Tavolo tecnico convocato dall’assessore Thomas De Luca per il coordinamento delle azioni volte alla progressiva riduzione ed eliminazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque del territorio umbro. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per l’avvio di un percorso condiviso tra istituzioni, enti di controllo e gestori del servizio idrico, con l’obiettivo di anticipare gli obblighi normativi e garantire la massima qualità delle acque potabili. L’istituzione del Tavolo, avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 21 febbraio 2025, testimonia l’impegno della Regione Umbria nell’affrontare con la massima serietà la problematica dei PFAS, sostanze inquinanti emergenti che destano crescente preoccupazione a livello globale.

L’obiettivo è quello di anticipare gli obblighi normativi e implementare un monitoraggio efficace, in collaborazione con ARPA e i tre gestori del servizio idrico. Fissata una road map operativa con il prossimo incontro convocato già per il primo aprile 2025, e successivamente con cadenza regolare, nel corso del quale verranno valutati tutti i possibili miglioramenti della rete acquedottistica a partire dall’attivazione degli attingimenti dalla diga di Valfabbrica e della rete ternano-amerino-narnese, nonché l’implementazione del piano di monitoraggio sulla rete di distribuzione. Il tavolo tecnico si propone così di definire la piena applicazione delle azioni previste dal Dlgs 18/2023, velocizzando l’accreditamento dei laboratori regionali di ARPA Umbria con l’obiettivo di implementare i monitoraggi e la loro pubblicazione sul sito www.lacquachebevo.it.

“La tutela della qualità delle nostre acque è una priorità assoluta – ha dichiarato l’assessore De Luca – con questo tavolo tecnico-politico, vogliamo affrontare in modo preventivo e tempestivo la nuova normativa in merito alla qualità delle acque per continuare a fornire ai cittadini umbri acqua sicura e di qualità. L’obiettivo è dare seguito alle attività di monitoraggio e di studio in corso, alla condivisione dei risultati e delle conoscenze e al coordinamento delle iniziative per garantire l’assoluta salubrità della distribuzione idrica, concorrendo al risultato della progressiva eliminazione di queste sostanze”.

Al Tavolo coordinato dall’assessore Thomas De Luca hanno preso parte rappresentanti della Direzione regionale Salute e Welfare, delle Aziende Sanitarie Locali (Umbria 1 e Umbria 2), di ARPA Umbria, AURI, dei Gestori del servizio idrico integrato (Umbra Acque, SII, Valle Umbra Servizi), dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, e della Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

L’assessore De Luca ha chiuso la riunione sottolineando l’importanza di procedere con celerità nell’anticipare i tempi previsti dalla legge, contribuendo così all’obiettivo di trasformare l’Umbria nella regione benchmark nella sostenibilità e tutela ambientale.