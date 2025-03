Todi, al via i lavori in piazza del Mercato Vecchio

Il cantiere verrà allestito a partire dal 19 marzo, otto mesi la durata prevista. Le misure alternative di viabilità e parcheggio concordate in una riunione con residenti e commercianti

L’allestimento del nuovo cantiere per la riqualificazione di Piazza del Mercato Vecchio, ultimo atto delle opere di rigenerazione urbana finanziate a Todi dal PNRR, è previsto per mercoledì 19 marzo. A tal fine l’Amministrazione comunale, dopo un articolato confronto con i progettisti e la ditta esecutrice durante il quale si sono vagliate le diverse soluzioni operative per serrare i tempi e limitare i disagi ai cittadini, ha tenuto martedì scorso un incontro pubblico nella Sala Vetrata per condividere le fasi dei lavori e le modifiche alla mobilità ed accogliere suggerimenti e modifiche migliorative.

Alta e costruttiva la partecipazione da parte di residenti e commercianti, che hanno preso atto dell’importanza dell’opera ed indicato alcune possibili integrazioni a quanto previsto nella bozza di ordinanza che verrà emanata a breve, una volta aggiornata alla luce di quanto emerso dalla riunione.

Di sicuro è che per l’area cantiere verrà utilizzato il terreno a ridosso delle mura urbiche, alla base della salita di San Carlo, così da poter continuare ad utilizzare parzialmente in una prima fase ancora una parte del “Mercataccio” ad uso degli abitanti. L’accesso dei mezzi della ditta, che saranno di più piccole dimensioni rispetto a quelli inizialmente previsti, avverrà dalla cosiddetta salita di Simoncino, con spazio di manovra in ingresso e in uscita davanti alla chiesa di Sant’Ilario, evitando così che si vada a ingolfare il corso principale del centro storico, o addirittura la sua parziale interdizione in alcuni momenti.

Per i residenti di Via Cesia e ZTL 2 l’accesso sarà dal Sacro Cuore, passando quindi da piazza del Popolo, durante gli orari di lavoro (dalle 7:30 alle 18:00), mentre la sera e la notte e il sabato e la domenica tornerà accessibile ai soli residenti l’ingresso anche da Viale San Carlo.

Molto importante sarà la possibilità di utilizzare come area di sosta quella dell’ex campetto dell’Istituto Crispolti, concesso gratuitamente come parcheggio dal Vescovo e dalla dirigenza dell’Istituto, che nell’occasione il Sindaco Ruggiano ha voluto ringraziare per la piena collaborazone.

Altre novità riguarderanno una diversa distribuzione degli stalli di piazza Garibaldi, con una decina di posti riservati ai residenti, ed il recupero di una quindicina di spazi per la sosta, davanti alla Sala Vetrata e difronte alle Fonti dii Scarnabecco, spazi che seppur marginali, contribuiranno a riequilibrare la situazione.

Il Sindaco Antonino Ruggiano e l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri hanno anche spiegato che un altro sollievo arriverà dalla conclusione dei lavori di ripavimentazione di Via Menecali entro fine mese e dall’attivazione entro maggio del doppio ascensore da Porta Orvietana a Via Termoli, dove la viabilità ai residenti potrà essere riaperta con la conclusione della fase più complessa dell’intervento presso i Giardini Pubblici.

In aggiunta verrà esteso l’orario di servizio di collegamento dal parcheggio di Porta Orvietana da mezzanotte fino alle ore 2:00. Prevista anche una campagna di comunicazione, sia in loco che web, per meglio informare ed indirizzare chi arriva in città.

Gli interventi in piazza del Mercato Vecchio, che si concluderanno con la completa ripavimentazione in pietra-cemento e con una valorizzazione dei Nicchioni Romani, sia a livello di arredo urbano che di illuminazione, dovranno essere ultimati nell’arco di otto mesi, quindi entro la fine di ottobre.

Al termine dell’incontro è stato concordato di attuare monitoraggio costante delle misure attuate al fine di adeguarle prontamente alla luce di nuove e ulteriori esigenze che vengano a manifestarsi.