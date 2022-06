Taser in dotazione ai Carabinieri di Todi

A darne notizia è la Lega Todi.

“Come partito ci siamo battuti a tutti i livelli per raggiungere questo importante risultato – spiegano – L’impegno di dotare le Forze dell’ordine del taser nasce da Matteo Salvini (a Todi mercoledì 8 giugno alle ore 12 per incontrare i cittadini in piazza Bartolomeo d’Alviano) il quale da Ministro dell’Interno ha iniziato un percorso che successivamente è stato portato avanti anche dall’attuale Sottosegretario Nicola Molteni. La pistola a impulsi elettrici da alcune settimane è in dotazione agli agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che operano in Umbria e dai prossimi giorni finalmente sarà a disposizione anche dei Carabinieri di Todi. Le donne e gli uomini in divisa – prosegue la Lega Todi – svolgono un servizio indispensabile per la comunità, anche a rischio della loro stessa vita ed è quindi necessario fornire loro ogni strumento utile a proteggere sé stessi e i cittadini. L’utilizzo del taser serve a risolvere situazioni critiche e di pericolo, ridurre i rischi per l’incolumità degli agenti e consentire loro di svolgere al meglio l’azione di prevenzione e controllo del territorio. Il tema della sicurezza è uno dei punti cardine del programma della Lega a Todi – concludono – Lavoreremo anche per dotare la città di un numero sempre maggiore di videocamere di sorveglianza così da coprire in maniera capillare tutto il territorio e prevenire atti criminali o individuarne i responsabili”.