Successo per “It’s time for wine” in Umbria

Format dedicato alla promozione del vino umbro

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 di It’s Time for Wine, il format itinerante dedicato alla promozione del vino umbro di qualità, organizzato da Umbria Top. Approfondimenti, storytelling e degustazioni hanno animato otto enoteche sparse nei territori umbri, coinvolgendo esperti e appassionati in un viaggio unico tra i sapori e le tradizioni vitivinicole della regione.

Con 34 aziende partecipanti e altrettanti vini in degustazione, l’iniziativa – già sperimentata con successo l’anno scorso da MTV Umbria, quest’anno partner dell’evento – ha registrato un’affluenza significativa: le due enoteche più grandi di Perugia hanno accolto fino a 50 persone ciascuna e anche le più piccole hanno raccolto tanto pubblico, a conferma della crucialità dell’enoteca come luogo non solo di acquisto ma di avvicinamento consapevole al vino. Le otto enoteche coinvolte, distribuite nei principali territori, hanno visto quest’anno l’ingresso di Todi, una seconda enoteca a Perugia e quella di Terni, dove si sono registrate una quarantina di presenze, ampliando così il raggio d’azione dell’iniziativa e attirando nuovi visitatori.

Ogni enoteca ha proposto in degustazione 4 o 5 vini, con un focus particolare sui vitigni autoctoni come trebbiano spoletino, grechetto, sangiovese e sagrantino, presentati in diverse vinificazioni. Non sono mancate le bollicine e, per la gioia degli appassionati, diverse nuove etichette e produzioni aziendali sono state presentate in anteprima.

La presenza dei produttori è stata uno degli elementi chiave del format: circa 25 produttori hanno partecipato, rappresentando le 34 aziende protagoniste. Questo contatto diretto ha favorito non solo un dialogo autentico con i consumatori, ma anche la nascita di interessanti opportunità commerciali. Diverse aziende hanno infatti avviato nuove collaborazioni con le enoteche ospitanti, creando prospettive di crescita per il futuro.

Le degustazioni sono state guidate dal critico enogastronomico Antonio Boco, che traccia dunque un bilancio: “La manifestazione è stata straordinariamente interessante e anche di successo, sicuramente si sono registrate molte le presenze ma anche significative: nel corso degli appuntamenti, che si sono svolti in luoghi preziosi in cui si respira la cultura del vino, il racconto è divenuto dialogo con gli enoappassionati. Abbiamo dunque reso onore ai vini umbri, è naturalmente fondamentale che siano conosciuti nel mondo ma è importante che lo siano anche nei confini della regione, alla luce soprattutto della trasformazione del settore negli ultimi anni, di cui abbiamo lungamente trattato nel corso degli appuntamenti: il vino umbro si è molto evoluto e stratificato: oggi la lettura territoriale, soprattutto grazie delle varietà tradizionali, si è molto arricchita. Ciò incuriosisce e parlarne rende i wine lover umbri i primi ambasciatori del vino regionale“.

“Riprogrammeremo “It’s Time for Wine” anche nel 2025“, afferma Gioia Bacoccoli, direttrice di Umbria Top: “L’interesse dimostrato dal pubblico e dagli operatori e i risultati concreti per le aziende partecipanti – continua – ci confermano quanto sia importante sostenere maggiormente attività che promuovano il vino regionale nello stesso territorio. La rassegna delle enoteche si è collocata sotto il cappello di Umbria Wine Academy, un format creato da Umbria Top che ha preso forma nel 2024 e si sta configurando sempre più come strumento divulgativo da declinare attraverso diverse attività, sia sul territorio locale sia in contesti nazionali e internazionali, per un’informazione e una formazione sul vino umbro di qualità nell’ottica di promulgare un consumo consapevole e culturale del vino. Appuntamento, dunque, al prossimo anno!”.