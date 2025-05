A Spoleto tornano i grandi vini con Piacere Divino

Dal 30 maggio al 2 giugno

Quattro giorni tra degustazioni, musica, arte e cultura con oltre 40 cantine protagoniste. Dal 30 maggio al 2 giugno, Spoleto si trasforma in una capitale del gusto con Piacere Divino, la kermesse dedicata alle eccellenze vinicole italiane e umbre. Oltre 40 cantine animeranno il centro storico della Città dei Due Mondi, offrendo un’esperienza multisensoriale all’insegna del vino, della cultura e della convivialità.

L’obiettivo della manifestazione è ambizioso: far vivere Spoleto da una prospettiva nuova, attraverso quattro giornate di eventi diffusi che celebrano uno dei simboli del Made in Umbria, il vino, con un programma ricco e coinvolgente. I protagonisti sono degustazioni, musica e arte nei luoghi più iconici della città. Il percorso si snoda tra le vie e i palazzi storici di Spoleto, trasformati per l’occasione in veri e propri Wine Districts, dove i visitatori potranno esplorare i principali trend del settore vinicolo in scenari suggestivi e ricchi di fascino.

Tra le location più attese piazza del Mercato, dove il vino incontra la musica con Jazz in the city. Sono in programma tre serate di concerti live per immergersi nelle atmosfere del jazz, swing e blues. Ecco alcuni appuntamenti da segnare in agenda. Sabato 31 maggio alle 21.30 l’appuntamento sarà con The Bedhoppers Jumpin’ Orchestra: un viaggio nel tempo tra swing e jump blues anni ’40, con un ensemble di 10 elementi. Domenica 1 giugno, sempre alle 21.30, arriva Shape of Blues con Alessandro Giammari (voce), Leonardo Marchetti (chitarra) e Matteo Fabrizi (contrabbasso). Infine lunedì 2 giugno, dalle 16 alle 18.30 la musica è con Nice&Easy Quartet, per un pomeriggio tra classici reinterpretati e arrangiamenti originali.

Da non perdere i Percorsi Divini, evento diffuso che coinvolgerà i locali della movida spoletina — bar, enoteche e ristoranti, con un percorso gastronomico e attrattivo. Saranno proposti menù speciali e musica diffusa, offrendo ai partecipanti serate uniche, arricchite da spettacoli dal vivo che spazieranno tra vari generi musicali. I Wine lovers potranno vivere la Wine Experience in piazza Pianciani, con degustazione di prodotti enogastronomici e vini del territorio in una degustazione accompagnata da dolci melodie jazz a cura dell’associazione Enonote Sommelier, o rilassarsi nel chiostro di San Nicolò con Aperidivino L’Umbria da bere con la presenta di circa 40 cantine umbre.

Focus sul territorio con il Trebbiano Spoletino protagonista. Da non perdere Bacco Bianco in piazza Garibaldi, un’intera area dedicata al Trebbiano Spoletino, vitigno autoctono di antiche origini che negli anni ha saputo riconquistare il proprio spazio tra le eccellenze umbre. L’area ospiterà anche degustazioni guidate di olio extravergine di oliva e prodotti tipici dell'”oro verde” delle colline umbre, con la partecipazione di esperti del settore.

E poi ancora c’è l’Arte del vino da scoprire nella mostra dei Vinarelli che ogni pennellata ha il profumo del vino e il sapore della terra.

E’ un’alchimia gioiosa che prende vita a Torgiano, dove la fantasia e l’arte dei pittori amici si fondono in un’atmosfera serena e conviviale. Qui, il vino — generoso e inimitabile frutto di queste terre — si fa protagonista anche sulla tela, diluendo i colori di quadri vivaci e bozzetti giocosi, nati dalla creatività più sincera. Un’estemporanea di pittura animerà la mostra, dove i pittori daranno vita, con fantasia e colore, a opere uniche.

In questo incontro gioioso e conviviale, il vino, generoso frutto della terra umbra, sarà ancora una volta protagonista: non solo nel calice, ma anche sulla tela, dove diluirà i colori e accenderà l’ispirazione.

Il programma completo e tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale piaceredivinospoleto.it I ticket per le degustazioni e gli eventi sono già disponibili online. Piacere Divino è organizzato da Eventi.com, dal Comune di Spoleto, Confcommercio Spoleto, ConSpoleto e ViviSpoleto.