Perugia: denunciati in stato di libertà due minorenni autori di due rapine

Ritenuti responsabili di due episodi di rapina in concorso al parco Chico Mendez

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno deferito in stato di libertà due 16enni, ritenuti responsabili di due episodi di rapina in concorso consumati nella tarda mattinata di martedì 3 dicembre u.s. all’interno del parco pubblico “Chico Mendez” del capoluogo.

Nel dettaglio, da quanto emerso all’esito di tempestive indagini condotte dai militari, i due giovani, avrebbero avvicinato cinque adolescenti che stavano attraversando detta rea verde per raggiungere la fermata del “Mini Metrò-Cortonese”, minacciandoli e strattonandoli, prendendo il portafogli di uno di loro.

Poco dopo, sempre nei pressi del medesimo parco, avrebbero minacciato e bloccato altri due ragazzi facendosi consegnare poche monete contenute nel portafogli di una delle parti lese.

Le immediate ricerche effettuate dagli operanti, intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, hanno consentito di individuare i due minori e di denunciarli alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia.

Gli episodi descritti costituiscono un’utile occasione per invitare ancora una volta i cittadini, potenzialmente coinvolti in casi analoghi, a rivolgersi immediatamente alle Stazioni dell’Arma competenti territorialmente o inviare segnalazioni al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, così da consentire di poter attuare investigazioni tempestive e risolutive in ordine a tali azioni delittuose, coordinate dalla competente Autorità Giudiziaria, utili per poter risalire ai responsabili di siffatti reati.