“Subasio Sunset”: una passeggiata in bicicletta sul Monte Subasio per ammirare il tramonto

Un evento firmato Spello MTB Cycling in collaborazione con You Mobility – marketplace della mobilità sostenibile in occasione di “Subasio Crossing”

È in programma per il pomeriggio di sabato 20 maggio 2023, “Subasio Sunset”, una passeggiata in bicicletta, per e-bike, MTB e gravel, che partendo da Spello, lungo percorsi cicloturistici per amatori porterà alla scoperta del Monte Subasio, dove presso “La Baita” poter godere di un aperitivo al tramonto, prima di scendere verso Spello, accompagnati dalla luce del crepuscolo.

“Subasio Sunset” è infatti il nuovo evento firmato Spello MTB Cycling, organizzato in collaborazione con il partner tecnico You Mobility – marketplace della mobilità sostenibile, proposto in abbinamento alla “Subasio Crossing”, il trail running a circuito su tre distanze, lungo i sentieri cari a San Francesco e San Benedetto, immersi in boschi secolari, dal fascino senza tempo, tra eremi, abbazie, fiori e panorami mozzafiato che si aprono su tutta la valle umbra, da Perugia a Spoleto fino ai Monti Sibillini.

Un’anteprima amatoriale, su due ruote, aperta a tutti con partenza in bici, sia muscolare che a pedalata assistita, da Spello (Piazza della Repubblica, alle ore 15:30) che si muoverà immersi nella natura, su strade secondarie e bianche, lungo due itinerari, uno più corto di 20 km ed uno più lungo di 37 km, entrambe con arrivo presso “La Baita” di Spello che verrà aperta appositamente per l’occasione per permettere ai partecipanti di godere di un aperitivo al tramonto, ammirando il suggestivo panorama che si affaccia sulla Valle Spoletana.

Per tutti coloro che volessero partecipare alla “Subasio Sunset” è necessario iscriversi tramite il link: https://www.spellomtbcycling.it/subasio-sunset/ . Inoltre per coloro che volessero noleggiare e-bike, MTB o gravel il partner tecnico You Mobility propone condizioni agevolate di noleggio direttamente dalla piattaforma https://www.youmobility.it/prenotazione-ebike .