Suarez a Perugia: esame ok. Il centravanti spagnolo ha ottenuto la certificazione di livello b1

Esame di italiano superato per Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona oggi ha sostenuto la prova presso l’Università per stranieri di Perugia, ottenendo la certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello b1. Un esame, sia scritto che orale, molto rapido: si parla addiruttura di circa 20 minuti per tutte e quattro le abilità (produzione orale e scritta e comprensione, anche questa orale e scritta). Nel corso della sua permanenza nella struttura dell’Università per Stranieri di Perugia, l’attaccante soprannominato “il pistolero”, si è concesso anche del tempo per fare delle foto con dei bambini. All’uscita dalla palazzina il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni.