Città di Castello, furto ai danni di un 70enne: arrestato

Si tratta di un 50enne italiano

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Città di Castello ha concluso positivamente un’indagine relativa al furto di un borsello in un esercizio pubblico.

Il furto è avvenuto in pieno giorno, la vittima, un cittadino ultrasettantenne, dopo essersi recato presso un bar, ha momentaneamente lasciato incustodito il proprio borsello su un tavolino per andare in bagno. Al ritorno si è accorto della sottrazione e ha immediatamente informato la figlia, dipendente dell’esercizio pubblico che ha chiamato il 112NUE.

Gli agenti, giunti sul posto, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interna, hanno identificato i due soggetti coinvolti nel furto. Uno di questi, dopo essersi avvicinato al tavolo, ha rovistato nel borsello ed è uscito dal locale con il bottino. Le telecamere esterne hanno inoltre ripreso i due uomini salire a bordo di un furgone in direzione Perugia.

Nel corso della mattinata, la figlia della vittima ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che affermava di aver preso il borsello per errore. Alla richiesta di riconsegnarlo, l’uomo ha interrotto la comunicazione, rendendosi irreperibile. Tale comportamento ha rafforzato i sospetti circa la natura dolosa dell’atto.

Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di risalire all’utenza telefonica da cui era partita la chiamata. Convocato presso gli uffici del Commissariato, l’uomo, un cittadino italiano, classe 1975, ha restituito il borsello, privo però della somma in contanti. A carico del 50enne risultano numerosi precedenti per i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.