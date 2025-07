Castel Rigone, taglio piante nei pressi delle linee elettriche

L’intervento avrà luogo in data 22 luglio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che martedì 22 luglio si svolgerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico a Passignano sul Trasimeno, con particolare riferimento all’area di Castel Rigone: i tecnici di una ditta specializzata, in collaborazione con l’azienda elettrica, eseguiranno infatti un’importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la dorsale elettrica aerea di media tensione che fornisce energia alla frazione citata.

Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione monitoreranno anche le cabine dell’area e verificheranno l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

L’intervento deve essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a gruppi di utenze nell’area suddetta. I lavori sono stati programmati per martedì 22 luglio, con inizio attività alle ore 7:30 e conclusione tra fine mattinata e primo pomeriggio (orario cautelativo fine lavori ore 14:30, ma le attività dovrebbero concludersi prima). I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.