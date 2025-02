Secondo la sindaca Ferdinandi “si sarebbe trattato della prima visita del Capo dello Stato a Perugia”

“È ancora forte e vivo l’eco della visita del Presidente della Repubblica a Palazzo Gallenga per onorare il lungo centenario dell’Università per Stranieri. Resta però la stonatura delle dichiarazioni rilasciate dalla sindaca Ferdinandi, secondo la quale si sarebbe trattato della prima visita del Capo dello Stato a Perugia. Si dimentica o si omette che il Presidente Mattarella è gia’ stato a Perugia, accolto dal Sindaco Romizi, in più occasioni, per intervenire alla Scuola di Giornalismo radiotelevisivo della RAI, per visitare la Galleria Nazionale dell’Umbria e il centro Chianelli. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è. Così come non lo è il nome dell’ateneo centenario: Università per Stranieri, non Università degli Stranieri. Capiamo l’emozione di un momento solenne, ma proprio in ragione della solennità sarebbe stato opportuno avere qualche informazione in più, per meglio onorare la circostanza e l’ateneo fondato da Astorre Lupattelli”

Arcudi Nilo

Befani Paolo

Calzoni Chiara

Fruganti Elena

Gentili Edoardo

Mencaglia Riccardo

Pastorelli Clara

Peltristo Augusto

Scoccia Margherita

Tuteri Gianluca

Varasano Leonardo