Green Music Festival: nuove suggestioni musicali tra arte, natura e storia

Il weekend parte da Perugia, a Palazzo della Penna. Poi tappe a Magione, Castiglione del Lago e Città della Pieve

PERUGIA – L’estate umbra continua a risuonare di bellezza con le nuove tappe del Festival Internazionale Green Music, che anche questa settimana invita il pubblico a perdersi tra musica, luoghi d’arte e paesaggi incantati. Un calendario ricco di emozioni, dove ogni concerto è pensato per dialogare con lo spazio che lo accoglie, creando un’esperienza sensoriale unica.

Sotto la direzione artistica del pianista e compositore Maurizio Mastrini, il festival prosegue nella sua missione: offrire musica di alta qualità in luoghi suggestivi, nel pieno rispetto dell’ambiente. Tutti gli eventi sono gratuiti e pensati con una logica di impatto zero, in armonia con la natura e il territorio che li ospita.

Si comincia sabato 19 luglio a Perugia, nello storico Palazzo della Penna con “Dall’opera al jazz, dal tango al jazz”, dove alle ore 12 si incontreranno il pianista Francesco Monopoli e il flautista Pietro Doronzo. Il duo accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro che si muove con eleganza attraverso le epoche, dal repertorio classico fino al jazz e alla musica contemporanea, in un gioco di sfumature e armonie che rispecchia l’anima multiforme del festival.

Nel tardo pomeriggio, quando il sole comincia a scendere sul Lago Trasimeno, l’appuntamento è sul pontile di Sant’Arcangelo a Magione. Alle 18:30, il duo danese formato dal chitarrista Elias Finn e dalla flautista Rikke Petersen darà vita a “Between light and darkness”, un concerto al tramonto che promette atmosfere intime e contemplative. Un dialogo tra le corde e il respiro, tra luce e ombra, tra cielo e acqua.

La giornata si chiude in grande stile a Castiglione del Lago, dove alle 21:30 Piazza Mazzini diventerà il palcoscenico sotto le stelle per due veri virtuosi della fisarmonica: Federico Gili e Matteo Marinelli. Un’esibizione dal ritmo incalzante e dalla forte carica espressiva, capace di trasformare lo strumento in protagonista assoluto della serata, tra tradizione popolare e contaminazioni moderne.

Il viaggio musicale prosegue domenica 20 luglio a Città della Pieve, dove alle 18:30 lo Spazio Kossuth si aprirà alle sonorità del Sud Italia. Il chitarrista Claudio Fittante e il soprano Giovanna Massara porteranno in scena un racconto in musica dedicato al Regno delle Due Sicilie: un intreccio di melodie, storie e voci che affondano le radici nella memoria collettiva di un territorio ricco di fascino e cultura.

Il festival continua così il suo cammino, unendo l’incanto dei paesaggi umbri con il respiro universale della musica. Ogni tappa è un invito all’ascolto profondo, al viaggio e alla scoperta — sempre nel segno della bellezza, della gratuità e della sostenibilità. Tutti gli eventi sono gratuiti, prenotazione consigliata al numero 351 9344354. Per conoscere il programma completo del festival, www.festivalinternazionalegreenmusic.com