Spoleto: torna Matteo Salvini, Lega: “Noi sempre tra la gente”

Così la nota congiunta del referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e del candidato a Sindaco Paolo Imbriani.

“Per l’ennesima volta Matteo Salvini dimostra vicinanza e attenzione verso la città di Spoleto – aggiungono – ci aveva detto che sarebbe tornato e ha mantenuto la promessa. Questa volta sarà in piazza Garibaldi, al centro, nel cuore pulsante della nostra città”.

“La presenza del segretario federale della Lega è importantissima soprattutto in questo momento – continuano – ci dà la carica per affrontare al meglio questi ultimi giorni di campagna elettorale e ci rende ancora più consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere a Spoleto. La nostra città ha bisogno di una sterzata decisiva per mettersi alle spalle il passato e tornare a correre. Solo la nostra coalizione composta da Lega, ‘Cambiamo’ di Aldo Tracchegiani e la lista civica ‘Spoleto nel cuore’ , sono in grado di dare risposte efficaci ai cittadini”.