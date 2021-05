Spoleto: i carabinieri scoprono laboratorio della droga e arrestano un uomo

Sequestrati 1,2 chilogrammi di cocaina e 7mila euro in contanti

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno scoperto, poco lontano dal centro storico cittadino, un vero e proprio laboratorio per il taglio e la lavorazione della droga e arrestato un uomo di origini albanesi, già conosciuto dai Carabinieri.

I militari spoletini, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione, sono stati insospettiti da un uomo che, con atteggiamento sospetto, si stava allontanando dai garage di una palazzina con molti appartamenti. I Carabinieri, insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli hanno chiesto le ragioni della sua presenza e, visto il suo atteggiamento ondivago, hanno deciso di controllarlo e sottoporlo a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire circa 17 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Gli operanti hanno quindi deciso di approfondire il controllo e hanno avuto modo di verificare che le chiavi in suo possesso aprivano la porta di un box collocato proprio nel garage condominiale da cui era uscito poco prima.

All’interno del box i Carabinieri hanno sequestrato circa 1,2 chilogrammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, 150 grammi di sostanza da taglio, diverso materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza e, addirittura, un frullatore e una pressa idraulica verosimilmente utilizzata per compattare lo stupefacente in panetti.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’indagato ove sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 7mila euro in contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere in attesa di essere condotto davanti al Gip per la convalida.