Inaugurato l’impianto di depurazione di Parrano

Attivo da febbraio, è stato dimensionato per 900 abitanti e il collettamento fognario (da centro città al nuovo impianto) è costituito da circa 2 chilometri di rete

Il presidente della SII Carlo Orsini ha partecipato ieri, 14 maggio, al Consiglio comunale aperto indetto dal Comune di Parrano per la presentazione e inaugurazione del nuovo impianto di depurazione. Presenti alla seduta, oltre al sindaco di Parrano Valentino Filippetti, anche il presidente dell’Auri Antonino Ruggiano, l’assessore della Regione Umbria Roberto Morroni e il sindaco di Orvieto Roberta Tardani.

Il presidente Orsini, durante la seduta di Consiglio, ha illustrato tutte le attività della SII ed i progetti futuri che potranno contare sulle potenzialità del Recovery Plan, importanti per tutto il territorio. “Sono molto soddisfatto – ha spiegato il presidente – perché la SII ha ricevuto apprezzamenti diffusi per le attività svolte e per le risposte date sul territorio. Commenti positivi anche sull’impianto di depurazione realizzato, a partire dalla qualità della struttura, passando per il minimo impatto ambientale, nel rispetto della compatibilità paesaggistica, fino ad arrivare alla rapidità dei lavori. Riguardo quest’ultimo aspetto voglio ringraziare l’Auri per la sensibilità dimostrata in questo contesto, ma anche nell’ambito dei vari lavori realizzati dalla SII. Grazie al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie – ha concluso – abbiamo avuto la possibilità di svolgere i lavori nei tempi indicati, senza ritardi”.

L’intervento eseguito dalla SII, previsto nel piano degli investimenti 2016-2019 e 2020-2023 ha contato la realizzazione di un impianto centralizzato e del relativo collettamento fognario a servizio del Capoluogo. L’impianto è stato dimensionato per 900 abitanti equivalenti ed il collettamento fognario (da centro città al nuovo impianto) è costituito da circa 2 chilometri di rete. I lavori, per un importo di 790mila euro, sono iniziati il 30 ottobre 2019 e sono terminati il 12 settembre, nei termini stabiliti. L’impianto ed i relativi sollevamenti fognari sono stati attivati alla fine del 2020 ed il depuratore è in esercizio dal mese di febbraio 2021.