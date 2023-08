Spettacolo, a Narni e Terni la 13esima edizione di Luci della Ribalta

Dal 17 al 27 agosto

Partirà il 17 agosto e proseguirà fino al 27 la tredicesima edizione del Festival Luci della Ribalta, organizzato dall’Associazione Mozart Italia sede di Terni affiliata alla prestigiosa International Stiftung Mozarteum di Salisburgo. Due le location: l’affascinante centro storico di Narni e alcuni dei più prestigiosi palazzi di Terni.

Di seguito il comunicato dell’organizzazione: “Anche quest’anno il festival sarà possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Narni, che nel corso degli anni non è mai venuta meno, della Regione Umbria della locale Camera di Commercio e con il fondamentale supporto della Fondazione Carit. La prima serata offrirà il Recital di pianoforte solo Fantasie all’Improvviso, nella corte del palazzo comunale di Narni, del pianista Alessandro Viale, mentre venerdì 18 agosto, sempre a Narni, alle ore 21:00 ci sarà il concerto inaugurale, nella Loggia dei Priori, che vedrà protagonisti musicisti di grande prestigio internazionale tra cui Aron Chiesa, primo clarinetto del Teatro della Scala di Milano, Carlo Parazzoli, primo violino dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, David Eggert, Vladimir Bogdanovič, Elia Chiesa, Martina Santarone e numerosi altri artisti di grande prestigio.

Sarà un evento di rara bellezza e di grande valore musicale che vedrà l’esecuzione del Sestetto per archi in re minore, op. 70 di P. I. Tchaikovsky, composizione che raramente viene inclusa nei repertori per la grande abilità richiesta agli interpreti, e il Quintetto per clarinetto ed archi op. 34 di C. M. von Weber, altrettanto impegnativo e di indiscutibile valore artistico. Un evento particolare, Charming Sounds & Tasty Wines, si svolgerà il giorno 23 agosto alle 21:30 presso il Palazzo Pressio Colonnese di Terni grazie alla gentile concessione della Signora Emilia Riffelli e la partecipazione dell’Azienda vinicola Tenuta Cavalier Mazzocchi 1919. La XIII edizione 2023 del Festival sarà particolarmente significativa anche per la ricorrenza dei dieci anni dalla prematura morte del Maestro Renato Chiesa, che ne fu ideatore e promotore insieme ad Anaïs Lee, presidente e direttore artistico del festival.

Il 25 agosto, una serata speciale sarà dedicata alla sua memoria, con l’esecuzione di brani da lui composti, per rendere omaggio al suo prezioso contributo all’evento e alla musica stessa. Anche quest’anno, non senza le difficoltà, una vasta comunità di artisti, proveniente da tutti i continenti, si vedrà riunita a Narni conferendo alla manifestazione quel prestigio che ne è la cifra e che caratterizzerà anche questa edizione per la grande fantasia e l’alta qualità artistica dei numerosi eventi che si susseguiranno negli undici giorni del suo svolgimento. Per gli organizzatori l’attenzione prima è stata il mantenere alta la qualità dell’offerta musicale, che si fonda sul talento e la professionalità espressi dagli artisti presenti, il clima di amicizia e il rispetto reciproco tra tutti gli attori coinvolti: organizzatori, musicisti, provenienti quest’anno da quattordici nazioni, e il pubblico che, come nelle precedenti edizioni, converrà numeroso.

Questo approccio, fatto di calore umano e spontaneità, è uno dei segreti del successo del Festival Luci della Ribalta nel corso degli anni. Inoltre, come sottolineato dal Direttore artistico, Anais Lee, la coerenza e la trasparenza organizzative sono i punti di forza che garantiscono il corretto svolgimento dell’evento, anche in situazioni complesse come quelle vissute durante il periodo del Covid, e ne rappresentano la peculiare caratteristica. Un grande e sincero grazie va agli artisti, che con entusiasmo, talento e passione rinnovano la loro presenza rendendo indimenticabili i concerti, al pubblico, formato anche da molti turisti stranieri che da anni tornano per seguire fedelmente il Festival, ai Comuni di Narni e Terni che lo ospitano e lo supportano in molteplici modi, alla Fondazione Carit supporto finanziario che ha da sempre dimostrato di credere nella manifestazione, e infine agli sponsor privati, che da alcune edizioni accompagna e rallegra le serate musicali con la degustazione dei suoi vini pregiati”. Per maggiori informazioni: www.mozartitaliaterni.org/it Per restare aggiornati: www.facebook.com/mozartitaliasedediterni www.instagram.com/mozartitaliaterni.