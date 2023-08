Pd annuncia una mobilitazione in Umbria sulla sanità

Il segretario Bori: “Puntiamo a contrastare le destre”

Il Pd dell’Umbria si prepara a un “autunno caldo” in cui lancerà, attraverso una squadra rinnovata una mobilitazione “condivisa e di piazza” sulla sanità, definita una “vera emergenza democratica”.

Ad annunciarlo è il segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori che in una conferenza stampa a Perugia ha presentato la nuova segreteria, i dipartimenti e le consulte.

La presentazione della squadra, come ha spiegato Bori, è infatti il primo passo per lavorare poi ad un progetto con l’intento di raggiungere

“obiettivi importanti e puntare alle prossime sfide elettorali. Puntiamo a rivincere, a contrastare le destre e a rilanciare il Pd” ha detto. Per Bori, infatti, in vista ci sono “battaglie” da compiere per amministrative, europee e regionali. Prima di tutto quindi per il segretario umbro “è fondamentale segnare un cambiamento dello stare insieme, nei volti e nei modi che caratterizza il Pd. Siamo ora impegnati – ha aggiunto – nelle varie Feste dell’Unità, tradizione valida che non va dismessa ma portata avanti con l’innovazione descritta come ‘estate militante’ lanciata a livello nazionale con il nuovo corso del partito”.