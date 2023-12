Sofia Loren e Marcello Mastroianni in un murales gigante allo scalo di Narni

Realizzato dall’artista David Pompili: sabato l’inaugurazione

Sofia Loren e Marcello Mastroianni immortalati in un murales gigante allo scalo. È quello realizzato dall’artista David Pompili che ha ritratto i due grandi attori italiani sulla facciata di un edificio all’angolo tra Via Tuderte e Piazza Petri. L’inaugurazione di “Duo”, questo il titolo dell’opera, avverrà sabato alle 17,00. In una nota il Comune di Narni spiega l’iniziativa: “Si tratta di una prima realizzazione che coniuga il progetto denominato Rigenerarsi dedicato al tema della rigenerazione urbana di Narni scalo e la manifestazione “Le vie del cinema” che nel 2024 giungerà alla 30esima edizione.

Il legame tra le due iniziative viene tradotto nell’utilizzo della tecnica dell’arte di strada, con una motivazione che non è solo estetica, ma che risponde anche all’esigenza di rendere più solido il legame tra l’abitato, la parte della sua toponomastica legata al cinema, con le sue 19 vie e piazze intitolate ai e alle protagoniste del cinema italiano del secondo dopoguerra, e la manifestazione estiva. L’opera, resa possibile dalla disponibilità della proprietà del fabbricato, porta la firma di un artista, David Pompili, che riesce a miscelare elementi provenienti dai movimenti artistici più vari: da una parte la pop e la street art, dall’altra le avanguardie storiche. Le sue opere sono state esposte alla 54esima Biennale di Venezia 2011, al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Spoleto, al Museo d’Arte Contemporanea di Caserta e al Chiostro del Bramante a Roma.

Ha curato innumerevoli mostre personali e collettive, ha curato la grafica e l’identità visiva di mostre di artisti contemporanei, ha progettato e realizzato sculture e installazioni per numerose Gallerie e Musei. Nel 2022 è stato il vincitore della call internazionale di arte urbana di GemellArte, Festival indipendente di arte contemporanea, nato per rivitalizzare i gemellaggi tra le città italiane e quelle straniere e, in particolare tra Terni e Saint’Ouen. Attualmente, oltre a progettare e produrre opere d’arte, insegna storia dell’arte al Liceo Gandhi. L’augurio del Sindaco Lorenzo Lucarelli è che questa prima opera urbana faccia da apripista per molte altre, e per questo il Comune di Narni intende acquisire manifestazioni di interesse a fornire il consenso di singole proprietà private dello scalo per la realizzazione di murales ispirati al cinema”.