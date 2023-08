Smantellato supermarket della droga nei boschi di Allerona

Carabinieri sequestrano un chilo hascisc e cocaina, sei misure

Smantellato quello che è ritenuto un supermarket di stupefacenti tra i boschi di Villalba, nel Comune di Allerona.

I carabinieri della locale stazione, con il supporto della compagnia di Orvieto, hanno eseguito stamani sei misure cautelari, due in carcere e quattro divieti di dimora nelle regioni Umbria e Lazio.

L’attività investigativa, iniziata nell’aprile 2022, è stata illustrata a Orvieto nel corso di una conferenza stampa con i vertici dell’Arma e i magistrati.

Le indagini, che si sono concentrate in particolare negli ultimi sei-sette mesi, hanno consentito agli investigatori di recuperare circa un chilo tra hascisc e cocaina, per un valore di circa 20 mila euro.

L’inchiesta – come è stato sottolineato dagli inquirenti – ha consentito di accertare almeno 700 cessioni di varie sostanze e di identificare una cinquantina di assuntori.

I sei uomini indagati hanno un’età compresa tra 30 e 40 anni e sono di origine marocchina.