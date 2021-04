Si gira a Orvieto il film “La Befana vien di notte 2”

Orvieto torna a fare da sfondo ad un set cinematografico: si tengono infatti oggi in città le riprese di “La Befana vien di notte 2- Le origini”, film con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e la giovane tiktoker romana, alla prima apparizione sul grande schermo, Zoe Massenti. La location scelta è Orvieto Underground, dove sono presenti De Luigi, nei panni del Barone De Michelis, Herbert Ballerina, il suo fedele servitore, e la Massenti, che interpreta Paola, la protagonista della storia, ambientata nel XVIII secolo. Con loro, nelle scene, anche 30 bambini che faranno da comparsa, 20 dei quali scelti in Umbria e tre orvietani. Il film, prodotto da Lucky Red con Rai Cinema (in collaborazione con Sky) e distribuito da 01 Distribution, annovera nel cast anche Alessandro Haber, Herbert Ballerina e Corrado Guzzanti. Scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, per la regia di Paola Randi, è il prequel della commedia campione di incassi al botteghino “La Befana vien di notte”, prodotta e distribuita sempre da Lucky Red durante le feste natalizie del 2018.