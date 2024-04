“Selecting day”; Tesei: “Umbria ha collocazione strategica nello sviluppo del sistema Italia”

“L’Umbria è una regione, definita non a caso cuore verde d’Italia, al centro del nostro paese ed io reputo, insieme ai colleghi delle Regioni dell’Italia centrale, che sia strategica per lo sviluppo del sistema Italia”: lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervenendo, a Trieste, alla seconda edizione del “Selecting Italy” – attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore, organizzata dalla Conferenza delle Regioni.

“Si parla spesso – ha aggiunto la presidente – di riequilibri territoriali nel nostro Paese e sono assolutamente convinta che il riequilibrio non può che passare dall’Italia centrale, da qui l’importanza di partecipare ad un evento come questo per mettere a punto azioni di sistema capaci di attrarre investimenti esteri in Italia”.

Annunciando poi la partecipazione dell’Umbria alla edizione di Expo 2025 in Giappone, Tesei ha detto che “l’Umbria andrà ad Osaka con quelle che sono le caratteristiche principali ed punti di forza della nostra regione, che nonostante le piccole dimensioni ha un gran numero di beni culturali da offrire, un’importante biodiversità, una produzione agricola apprezzata in ogni parte del mondo e manifatture di eccellenza in vari ambiti del comparto industriale”. Sul tema degli investimenti internazionali e della internazionalizzazione delle imprese umbre, la presidente ha aggiunto: “La politica che sta portando avanti il governo regionale mette al centro l’impresa manifatturiera e tecnologica. In Umbria – ha proseguito – abbiamo eccellenze in settori strategici come quello dell’acciaio, abbiamo al nostro interno, nonostante le piccole dimensioni, un numero di multinazionali già presenti, soprattutto nella parte sud della nostra regione e poi abbiamo un altro settore strategico che ci caratterizza e ci fa conoscere nel mondo che è quello del tessile, della moda di livello molto alto. Inoltre, abbiamo un cluster di eccellenza che è l’aerospazio. Arriveremo in Giappone a Osaka – ha concluso Tesei – sicuramente preparati da questo punto di vista, ci sono le condizioni per far diventare questo importante appuntamento un momento di opportunità per far conoscere e promuovere il nostro territorio”.

All’incontro erano presenti l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario per l’Italia per EXPO 2025 OSAKA, e l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Giappone in Italia, SUZUKI Satoshi, che hanno permesso di rafforzare la partnership politica tra Italia e Giappone.