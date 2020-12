Scuole Trasimeno: pubblicato il bando del Premio letterario “Fuori e dentro di me”

Per l’edizione del decennale il premio letterario “Fuori e dentro di me” allarga gli orizzonti. Si estende anche al territorio di Corciano il premio che fino allo scorso anno era riservato agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dei comuni del Trasimeno (Panicale, Piegaro, Paciano, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Magione, Tuoro, Passignano).

Il bando della decima edizione è stato appena pubblicato e gli interessati avranno tempo fino a lunedì 8 febbraio per partecipare.

L’iniziativa, che fino a questo momento ha coinvolto centinaia di studenti del Trasimeno, è promossa dai Comuni di Panicale e Piegaro, in collaborazione con SistemaMuseo, nell’ambito delle attività di valorizzazione della Biblioteca Intercomunale Ulisse. Ed intende incentivare la diffusione dell’arte della scrittura e incoraggiare i giovani autori nella elaborazione di un’opera originale.

La Biblioteca Ulisse dunque, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto, non rinuncia alla possibilità espressiva che “Fuori e dentro di me” ha sempre offerto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie.

“In questi nove anni – sono le parole che la responsabile della Biblioteca Intercomunale Ulisse Cinzia Biani rivolge direttamente ai ragazzi – ci avete permesso di entrare nello spazio sterminato del vostro universo interiore, vi siete messi a nudo, affinando l’uso della parola come strumento di libera espressione. Scrivere è scavare dentro di noi: pretendete sempre spazi di libera espressione, osservate ciò che c’è “fuori”, nel mondo che vi circonda, per elaborare, tassello dopo tassello, il vostro punto di vista sul mondo. Crediamo che possiate ricostruire una base umana solida da cui ripartire in questo tempo “strano” che ci ha sottratto tanto, ma che dobbiamo cogliere come un’occasione per l’ascolto di sé e dell’altro. Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa decima edizione e a cimentarvi con l’arte della scrittura poiché il viaggio interiore che con essa intraprenderete vi condurrà a scoperte inaspettate”.