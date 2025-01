Scomparsa Nucciarelli, il cordoglio della Lega

Nota del Segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti e il Commissario della Lega Perugia Lorenzo Mattioni

“Franco Ivan Nucciarelli è stato un valore inestimabile per Perugia, ma anche per il nostro movimento. Si è speso in maniera costante e fattiva per la sua città – scrivono in una nota il Segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti e il Commissario della Lega Perugia Lorenzo Mattioni –garantendo, attraverso le iniziative che ha sostenuto, di preservare e valorizzare le tradizioni e la cultura locali. Il suo impegno politico ha dato prestigio non solo alla Lega, ma a tutto il territorio: la passione e la determinazione che lo hanno mosso, sono stati d’esempio per tutti. Continueremo a lavorare facendo tesoro di ciò che siamo riusciti a imparare da un uomo tanto saggio e lungimirante come Franco e onoreremo la sua assenza portando avanti ciò in cui credeva e per cui si è sempre adoperato. In questo momento di dolore, tutta la squadra della Lega si stringe alla sua famiglia”.