Perugia piange la scomparsa di Franco Ivan Nucciarelli

“Il nostro amatissimo Console Franco Ivan Nucciarelli ci ha lasciati questa mattina, lasciando un vuoto incolmabile in tutto il Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo e nel cuore di ognuno di noi”: con questo messaggio su Facebook il Rione Porta Sant’Angelo annuncia, lunedì 6 gennaio, la scomparsa dello storico dell’arte, studioso e amante di Perugia.

Nato a Perugia il 20 novembre 1942, Nucciarelli si era laureato in Filosofia nel 1966 e poi in Lettere nel 1972, ha svolto la carriera universitaria dal 1966 al 2010 insegnando varie materie tra cui Iconografia & Iconologia alla Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia. Nucciarelli è stato membro del Comitato Scientifico della Fondazione Guglielmo Giordano; membro del Consiglio Direttivo degli Amici della Musica di Perugia; membro del Collegio dell’Accademia dei Musici di Fabriano; Presidente di AIM (Arte Italiana nel mondo, associazione per la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio artistico italiano all’estero); socio Fondatore di Antiqua Mater. E’ stato anche Giurato e Pro Rettore del Nobile Collegio della Mercanzia; confratello del Sodalizio Braccio Fortebracci; confratello del Venerabile Sodalizio di San Martino nonchè consigliere e tesoriere dell’Associazione “Vivi il Borgo” per il rilancio del Rione di Porta Sant’Angelo. A Perugia dal 2014 al 2019 è stato consigliere comunale di maggioranza.

Martina Braganti