Scoccia: «Un ottimo risultato per un progetto che parla a tutta Perugia»

La candidata sindaco di centro destra e civici: La città ha bisogno di risposte e noi le abbiamo’

Quello ottenuto oggi è un grande risultato della coalizione di centro destra e dei civici, un risultato che va ben al di sopra del dato che alcune delle liste di centrodestra hanno ottenuto alle elezioni europee». È quanto dichiara la candidata sindaco Margherita Scoccia. «È la dimostrazione che il nostro progetto e il programma che abbiamo messo in campo parlano a tutta la città e non soltanto ad una parte di essa. Gli elettori che hanno votato per noi hanno rappresentato l’argine di buon senso a difesa del buon governo – dice Scoccia -. Io e la mia avversaria abbiamo modelli di città molto diversi, per certi versi agli antipodi, e insieme alla mia squadra torneremo in tutti i quartieri della città per parlare con le persone, una ad una, e raccontare le nostre idee per il futuro. Il futuro di Perugia ha bisogno di risposte e la nostra idea di città rappresenta la risposta al futuro».