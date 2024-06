Ferdinandi: ‘Da outsider siamo a un passo dalla vittoria’

Candidata sindaca Perugia centrosinistra ‘abbiamo idea di città’

“Tre mesi fa questa partita era data completamente per scontata e noi eravamo la squadra degli outsider, quella sulla quale non puntare e la scommessa che non avrebbe mai vinto.

E invece abbiamo raggiunto un risultato storico”: lo ha sottolineato la candidata sindaca di Perugia per il centrosinistra Vittoria Ferdinandi.

Parlando a giornalisti e sostenitori, che l’hanno salutata cantando Bella ciao, nella sede del suo comitato elettorale. “Siamo a un passo dalla vittoria” ha sottolineato.

“Queste settimane – ha annunciato Ferdinandi – ci vedranno ancora più determinati e uniti perché per noi la politica non è mai stato un fine ma solo un mezzo. Il fine sono sempre state solo le persone che andremo a incontrare. Abbiamo dipinto un’idea di città possibile da restituire ai nostri giovani e ai nostri anziani. Abbiamo lottato per costruire una nuova idea credibile per il futuro di Perugia”.