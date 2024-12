Ambiente, Scoccia: “Perugia, giusto equilibrio tra sviluppo e suolo”

Scoccia:”La sostenibilità è il giusto equilibrio tra esigenze ecologiche, sociali ed economiche”

«Il consumo di suolo è un argomento che certe volte divide tra chi vorrebbe bloccare qualsiasi intervento e chi, invece, guarda ai progetti come opportunità di crescita. La verità è che la sostenibilità non è bianco o nero, la sostenibilità è il giusto equilibrio tra esigenze ecologiche, sociali ed economiche». È quanto afferma in un video social la consigliera comunale di Perugia Margherita Scoccia in occasione della Giornata mondiale del Suolo. «Questa giornata è un’occasione per parlare di ambiente, un tema cruciale per il presente e il futuro – dice la Scoccia -. Ogni metro di terra urbanizzato trasforma la natura cambiando gli ecosistemi, il paesaggio e la qualità della nostra vita. D’altronde, però, vivere significa interagire con le persone e l’ambiente, e interagire implica modificare, costruire, innovare ed evolversi».

Prosegue la portavoce dell’opposizione nel proprio intervento: «Non possiamo cadere nella trappola di un’ideologia intransigente che dice no a ogni intervento. Costruire una strada è consumo di suolo, realizzare un parco è consumo di suolo, nuovi campi da calcio che promuovono lo sport, il benessere e la salute sono consumo di suolo. Progetti che portano lavoro e opportunità alla nostra città possono essere consumo di suolo, certamente, in compenso però garantiscono il futuro a tante famiglie. Sostenibilità non significa bloccare lo sviluppo – conclude il video – significa integrare le due cose nell’interesse dell’ambiente ma anche dei professionisti e delle imprese che vogliono ancora investire su Perugia. Equilibrio, in una parola».