Scoccia: «Sindaco, è finito il tempo dei sorrisi, governate con serietà e non lamentatevi soltanto»

L’esponente del centro destra in Comune: ‘Avete avuto la fortuna di ereditare un bilancio sano e 500 milioni di progetti per Perugia’

«È finito il tempo dei sorrisi, il sindaco Vittoria Ferdinandi e la giunta del campo largo governino con serietà, responsabilità e onestà intellettuale la città di Perugia che hanno avuto la fortuna di ereditare con mezzo miliardo di progetti». Lo scrive in un post sulle proprie pagine social Margherita Scoccia. Precisa la consigliera comunale: «Il centro destra a Perugia ha ereditato un buco di bilancio da 35 milioni lasciato dalla sinistra e riconsegnato la città con mezzo miliardo di investimenti, qualcosa di mai visto prima, soldi che non sono piovuti dal cielo ma che sono frutto del grande impegno. I progetti che abbiamo lasciato sono sviluppo e crescita per Perugia – prosegue – hanno bisogno di essere seguiti, gestiti, affinati, ed è un lavoro che bisogna fare ogni giorno senza dire no alla crescita e allo sviluppo».

«In campagna elettorale noi non abbiamo mai parlato di sogni, di mare e di diritto alla felicità, ma abbiamo preferito parlare di temi – prosegue la rappresentante del centro destra -. I politici sono chiamati ad assumere decisioni e a prendersi responsabilità, davanti agli elettori e non solo, in questi anni di amministrazione noi lo abbiamo fatto partendo da una situazione disastrata. Ora l’attuale sindaco ha il dovere e la responsabilità di amministrare la città nell’interesse di tutti i perugini. È finito il tempo dei sorrisi – conclude la Scoccia – adesso il sindaco e la giunta del campo largo governino con serietà, responsabilità e onestà intellettuale Perugia. Noi saremo qui a contestarvi quando non saremo d’accordo e ad applaudirvi se lo saprete fare nell’interesse dei cittadini. Per ora abbiamo sentito solo lamentele».