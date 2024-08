Suoni Controvento arriva a Corciano sulle note di Fabrizio Moro

Suoni Controvento , festival estivo di arti performative promosso da Aucma (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, arriva per la prima volta a Corciano e lo fa nell’ambito della 60esima edizione dell’Agosto Corcianese, kermesse tra le più longeve del Centro Italia, con una tappa di “Una vita intera” tour 2024 di Fabrizio Moro ( prodotto da Friends & Partners ). Rtl 102.5 è radio ufficiale del tour.

L’appuntamento, che sarà una vera e propria anteprima del Corciano Festival che prenderà il via dal 10 al 18 agosto, si terrà il 9 agosto alle 21 nell’area verde Enzo Melani.

Durante il live, Fabrizio Moro regalerà al pubblico grandissime emozioni, un viaggio in musica particolarmente ricco di pathos grazie anche all’importanza del repertorio che presenterà sul palco, lì dove il cantautore risulta da sempre nella sua dimensione più pura. Ad accompagnarlo saranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Tra i brani che si potranno ascoltare, spiega l’artista: «Maledetta estate che fa riferimento a un amore liceale nato in estate, il ricordo di questa ragazza mi ha accompagnato fino a poco tempo fa. L’estate passa in un attimo, i ricordi no. L’ho scritta nel monolocale in cui vivevo quando avevo 20 anni, mi sono trasferito momentaneamente per via di una ristrutturazione. Lì sono nate anche “Pensa”, “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Libero” e tante altre. Dopo un anno e mezzo ho voglia di tornare sul palco e cantare live i miei brani di maggior successo, accompagnato dai musicisti con cui suono da vent’anni. Sarà un’estate impegnativa, piena di lavoro e musica. Dopo essermi dedicato al mio secondo film è arrivato il momento di iniziare a suonare con continuità».

Il concerto, prosegue Moro: «Dura due ore circa, in scaletta ho scelto di inserire anche brani che non facevo da tempo. Alcuni pezzi li proporrò in chiave acustica pianoforte chitarra e voce, non mi piace stravolgerli del tutto».

Prevendite su circuiti TicketOne e TicketItalia

Servizio navette – L’amministrazione comunale di Corciano ha messo a disposizione 4 navette per il trasporto degli spettatori dagli impianti sportivi di Ellera fino all’area verde Melani. Il servizio per raggiungere l’area del concerto sarà attivo dalle 18 fino alle 20.30 con partenza ogni 20 minuti circa. Per il ritorno il servizio sarà assicurato dalle 23.30 fino alle 01.30.

Prenotazione parcheggio – Prenotazioni disponibili sul sito Suoni Controvento per un massimo di 180 autovetture al campo sportivo di Corciano (il parcheggio può essere prenotato solo da chi ha acquistato il biglietto per il concerto).

L’evento è accessibile anche alle persone diversamente abili. Per informazioni scrivere a: dsb@musicaeventiautore.com

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.