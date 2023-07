San Giustino, giovani & Formazione, aperte le iscrizioni ai laboratori “Cura la tua Città”

Assessore Guerrieri: “Occasione per fornire ai ragazzi una maggiore consapevolezza dell’importanza dei beni comuni”

A San Giustino nasce l’esperienza del laboratorio “Cura la tua Città”. L’iniziativa, indirizzata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, propone una serie di attività sui temi della cittadinanza attiva e dell’educazione ambientale mettendo al centro la cura dei beni pubblici e la valorizzazione del territorio.

Il Laboratorio, promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito delle attività del servizio e spazio aggregativo giovanile Distretto 21, è aperto ad un numero massimo di 21 ragazzi che saranno impegnati per 20 ore nell’arco di due settimane, nel periodo che va dal 21 agosto al 1° settembre. Al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato per i crediti formativi scolastici, oltre ad un rimborso per le spese sostenute.

“Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire una maggiore responsabilità al territorio, mettendo ragazze e ragazzi nelle condizioni di prendersi cura del proprio paese, favorendo il protagonismo giovanile e una maggiore consapevolezza per il rispetto dei beni comuni e del decoro urbano”, commenta l’assessore alle Politiche sociali Andrea Guerrieri. “Con questo intervento – continua – si vuole favorire anche un impegno sociale realizzato non solo attraverso il dialogo, confronto e relazione ma cercando di implementare e sperimentare nuove pratiche che possano stimolare la crescita nella comunità”.

La modulistica relativa al progetto è disponibile nei canali istituzionali dell’ente e sarà possibile presentare richiesta di ammissione fino al prossimo 8 agosto inviando la documentazione per mail all’indirizzo PEC del Comune di San Giustino comune.sangiustino@postacert.umbria.it, o consegnandola a mano presso l’Ufficio protocollo in Piazza del Municipio.

Per maggiori informazioni sull’attività previste nel laboratorio “Cura la tua Città” è possibile rivolgersi su appuntamento allo Spazio Giovani Distretto 21 nei locali dell’ex distretto sanitario in via Alfieri 28, contattando il numero 346.5011684, oppure l’ufficio della Cittadinanza del Comune ai numeri 075.86184470, 075.86184483.