San Giustino: Castello Bufalini pronto a rifarsi il look

In arrivo 600 mila euro per restaurare e valorizzare la maestosa fortezza. La soddisfazione dell’Amministrazione comunale: “Interventi che lo renderanno ancora più fruibile e attraente”

Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale di San Giustino per le ingenti risorse stanziate dal Ministero per la Cultura a favore della tutela e valorizzazione del ricco patrimonio culturale umbro, in particolar modo per la ripartizione che, delle stesse, ha provveduto a mettere in atto la Direzione Regionale destinando al Castello Bufalini ben 600 mila euro, finalizzati al restauro e manutenzione straordinaria nell’ottica di un importante recupero e, quindi, della valorizzazione che la maestosa fortezza quattrocentesca giustamente si merita e di cui da tempo necessitava.