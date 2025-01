San Gemini: fondi PNRR per digitalizzazione Comune

oltre 214mila euro il finanziamento Pnrr per la transizione digitale del Comune di San Gemini

Ammonta ad oltre 214mila euro il finanziamento Pnrr per la transizione digitale del Comune di San Gemini. Lo rende noto l’amministrazione che ha varato una serie di progetti ricadenti nelle misure di intervento dei fondi per la ripresa e la resilienza e che avranno lo scopo di innovare la macchina amministrativa ed i servizi al cittadino. Con oltre 77mila e 800 euro il Comune attuerà la migrazione al cloud di servizi fondamentali come l’anagrafe, lo stato civile, l’ufficio elettorale, il protocollo e l’albo pretorio, oltre all’economato, alla ragioneria e al personale.

Novità anche per i servizi e la cittadinanza digitale, con un progetto da oltre 79mila euro riferito, fra gli altri, ai servizi scolastici, alle pubblicazioni di matrimonio, all’assegnazione degli alloggi e al potenziamento del sito internet istituzionale. Oltre 19mila e 300 euro sono invece finalizzate all’attuazione delle piattaforme PagoPa e App Io che riguardano le facilitazioni di pagamento di tutti i servizi erogati dal Comune e la quietanza di tutte le tipologie di sanzioni. Altri 14mila euro sono dedicati poi all’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale come lo Spid, mentre oltre 23mila e 100 euro vanno per le piattaforme di notifica digitale al cittadino.