Sagra del Cinema – Il cinema è femmina

La vita e l’arte delle donne che hanno segnato il cinema italiano. Mercoledì 22 febbraio la cinecena al ristorante Numero Zero

Dopo il successo della prima serata (tutto esaurito nell’appuntamento di gennaio), torna presso Numero Zero Ristorante Inclusivo di Perugia la cena-spettacolo della Sagra del Cinema, un gioco-sfida con un “esperto” di cinema che, con una formula coinvolgente, potrà soddisfare e stimolare la curiosità (e il palato) del pubblico. Mercoledì 22 febbraio, dalle 20, il cinema va a cena da Numero Zero per la serata targata Sagra del Cinema nell’ambito del progetto Diversitàrte. “Monica e le altre. Il cinema è femmina”, è il titolo del secondo appuntamento dei quattro in programma fino ad aprile. Un viaggio nel nostro cinema guidati, sul grande schermo e in tavola, dalle grandi attrici di casa nostra.

Pane, amore e fantasia, l’Onorevole Angelina, La ragazza con la pistola. Solo per citare alcuni dei film, oggi diventati grandi classici, che hanno visto protagoniste assolute alcune tra le più grandi attrici del cinema italiano e internazionale. Da Anna Magnani a Monica Vitti, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren, e poi le cosiddette Maggiorate, termine nato negli anni ’50 per indicare quel gruppo di attrici (Silvana Pampanini, Silvana Mangano, la stessa Lollobrigida e altre colleghe) che, inizialmente, si imposero sul grande schermo per la loro bravura e prorompenza fisica. Un viaggio al femminile nella cultura e nel costume del bel Paese, dal dopoguerra fino agli anni d’oro del grande cinema italiano. Arte, società, ruoli e stereotipi femminili nell’Italia che fu.

La cena – a menù fisso, anche in versione vegetariana – sarà ispirata proprio alle protagoniste del cinema e tra una portata e l’altra, guidati dal critico cinematografico, professore Andrea Fioravanti, si andrà alla scoperta di storie e aneddoti gustosi tra spezzoni di grandi film e racconti. Come da tradizione, i partecipanti alla cena avranno poi l’occasione di “mettere in difficoltà” il critico che potrà testare, con domande e curiosità, la reale conoscenza cinematografica degli appassionati.

Gli appuntamenti della Sagra del Cinema rientrano nel progetto DiversitÀrte, promosso dall’Associazione RealMente con l’obiettivo di creare una comunità competente; educare al valore della diversità, valorizzare le complessità di ogni realtà e soggetto e promuovere un nuovo approccio alla convivenza che valorizzi anche la ricchezza dei soggetti più fragili.

Il progetto Diversitàrte nasce per creare opportunità di trasformazione culturale puntando alla valorizzazione della diversità tutta all’interno delle comunità di cui siamo parte, offrendo luoghi di incontro, contaminazione e impollinazione tra diverse arti come metafora e stimolo alla creazione di nuovo valore, proprio a partire dalla diversità dei soggetti e delle realtà con cui conviviamo.

Diversitàrte è parte di un importante progetto sociale portato avanti dall'Associazione RealMente che gestisce il ristorante inclusivo Numero Zero e il PerSo Film Festival, quello di creare una comunità competente, educare al valore della diversità, valorizzare le complessità di ogni realtà e soggetto e promuovere un nuovo approccio alla convivenza che valorizzi anche la ricchezza dei soggetti più fragili.