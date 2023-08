“Borghi in cinema” porta il grande schermo nei comuni del territorio

La rassegna di cinema all’aperto sbarca in Umbria

Lugnano in Teverina, Avigliano Umbro, Narni e Stroncone sono le tappe di “Borghi in cinema” una rassegna di cinema all’aperto, curata dal Fai di Terni e dall’associazione Il Pettirosso che propone film caratterizzati dal connubio tra cinema e territorio. “Borghi in cinema” toccherà Lugnano il 1 settembre alle 21.00 in piazza della Collegiata di Santa Maria Assunta dove sarà proiettato il film di Mario Martone ‘Qui rido io’ con Toni Servillo. La rassegna, iniziata il 18 agosto, si concluderà l’8 settembre e dopo la frazione di Schifanoia a Narni dove è stato proposto il docufilm “Yuli. Danza e libertà”, toccherà anche Toscolano (Avigliano Umbro) con il film “Una voce fuori dal coro’, premiato quest’anno al Festival di Giffoni, e Stroncone dove invece sarà proiettata la pellicola di Michele Placido ‘L’ombra di Caravaggio’ con Riccardo Scamarcio.