Ricevuto in municipio il giovane stilista Edoardo Mariani

Dopo essersi aggiudicato lo scorso 20 Ottobre presso la Sala dei Notari di Perugia il prestigioso contest stilisti emergenti dell’Umbria Fashion 2024 “Per aver reinterpretato in chiave moderna un abito ispirato all’opera Rosso Plastica del Pittore Alberto Burri”, il giovane stilista gualdese, Edoardo Mariani è stato ricevuto nella mattinata di Martedi 29 Ottobre, presso il Municipio, dall’intera Giunta Comunale guidata dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

L’Amministrazione Comunale ha voluto omaggiare lo stilista Edoardo Mariani per essersi aggiudicato questo importante contest e si è congratulata con il ventiduenne per aver portato in alto il nome di Gualdo Tadino ed essere un esempio positivo fonte di ispirazione per i giovani gualdesi che perseguono un sogno, in questo caso nel settore della moda.

Va ricordato che, Edoardo Mariani, è un giovane in procinto di laurearsi nel 2025 in Fashion Design e con il primo posto ottenuto all’Umbria Fashion 2024 ha vinto un tirocinio di tre mesi nella sede di Spello di Pattern Group, la partecipazione al fashion show di Vivetta Ponti all’interno della Milano Fashion Week, un tour nell’azienda Monnalisa di Arezzo, oltre la possibilità di aprire l’edizione 2025 dell’Umbria Fashion.

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 29/10/2024