Ecosuntek Spa aderisce al progetto ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’

Iniziativa della Libreria Giunti al Punto di Foligno: donati libri a scuole dell’infanzia e nidi – Obiettivo promuovere cultura ed educazione alle buone pratiche ambientali nelle comunità locali

La Ecosuntek Spa di Gualdo Tadino ha deciso di partecipare attivamente all’iniziativa ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’, un progetto di grande valore sociale che permette di supportare scuole, ospedali ed Rsa del territorio attraverso la donazione di libri. Questa attività ha come obiettivo quello di sensibilizzare alla lettura, con l’intento di diffondere tra i più piccoli il piacere di leggere un libro, in un momento storico in cui il digitale sta progressivamente prendendo il sopravvento. Contribuire a creare nuove occasioni per avvicinare i bambini ai libri è fondamentale, e tutto ciò è stato reso possibile grazie al progetto promosso dalla Libreria Giunti al Punto di Foligno, al quale Ecosuntek Spa ha aderito con entusiasmo. In un’ottica di forte legame con la comunità locale, quindi, quest’anno Ecosuntek ha scelto di contribuire al progetto ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’.

Le scuole dell’Infanzia di Caprara, Cartiere, Centro, Cerqueto, Rigali e San Rocco, oltre alla Sezione primavera 101 coccole della scuola Infanzia Centro e il Nido comunale Peter Pan, di Gualdo Tadino hanno ricevuto un libro selezionato da Ecosuntek Spa: ‘Codino amico dell’ambiente’ di Giulia Cremonini (Dami editore, 2024). L’obiettivo che si pone l’azienda è quello di aiutare i bambini a imparare e mettere in pratica piccole azioni quotidiane per la salvaguardia del nostro pianeta, sin dalle prime fasi del loro percorso educativo. Il testo scelto riflette i valori aziendali, quali la sostenibilità e l’economia circolare, trasmessi con un linguaggio adatto ai bambini.

“Credo fermamente che educare i più piccoli al piacere della lettura e ai valori della sostenibilità sia un investimento per il futuro – ha commentato Matteo Minelli, Ceo di Ecosuntek Spa –. Siamo convinti che la cultura e l’educazione ambientale siano pilastri fondamentali per la crescita di una comunità più consapevole e responsabile. Attraverso questa iniziativa, vogliamo dare il nostro contributo concreto alla costruzione di un futuro migliore per le nuove generazioni. Il nostro obiettivo è seminare nelle menti dei più piccoli il rispetto per il pianeta, perché saranno loro i protagonisti del futuro”.

La cerimonia di consegna dei libri si è svolta nei singoli plessi scolastici nelle giornate di mercoledì 23 e lunedì 28 ottobre, alla presenza della professoressa Angela Codignoni, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Gualdo Tadino, dell’insegnante Maria Teresa Fioriti, coordinatrice pedagogica della scuola dell’Infanzia, e delle rappresentanti di Ecosuntek Spa, Elisa e Federica, che sono state incaricate della consegna dei libri, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nel sostenere lo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Questa iniziativa si aggiunge ad altri progetti significativi promossi da Ecosuntek Spa, come l’installazione di colonnine erogatrici di acqua potabile nelle scuole elementari e medie, tutt’ora in uso, per promuovere uno stile di vita più sostenibile.