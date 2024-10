Elezioni regionali, Noi Moderati Civici per l’Umbria ha presentato la squadra

All’incontro la candidata Donatella Tesei e il sottosegretario Giorgio Silli di Noi Moderati. Quarta anima del centrodestra ha scelto i suoi candidati tra le forze civiche del territorio

Noi Moderati Civici per l’Umbria ha ufficialmente presentato i candidati della lista schierata alle prossime elezioni regionali, nella coalizione di centrodestra, a fianco di Donatella Tesei, presidente uscente e candidata alla guida della Regione Umbria, presente all’incontro che si è svolto a Perugia, martedì 29 ottobre, insieme a Giorgio Silli, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentate di Noi Moderati nel governo Meloni.

“Noi Moderati, insieme ai partiti della coalizione – ha commentato Donatella Tesei – dimostra una cosa molto importante, fondamentale per governare, cioè l’unità del centro destra perché si condividono valori e obiettivi. Abbiamo molto chiaro il concetto di Umbria del futuro e di cosa vogliamo per questa regione: sviluppo economico, infrastrutture che mancano, famiglia al centro, quindi, quelle politiche che già abbiamo portato avanti con la Legge sulla famiglia e che dobbiamo continuare a implementare, vogliamo finalmente una sanità dove il merito sia quello che determinerà l’asticella per il futuro. Il nostro è un programma assolutamente coeso che ci vedrà a lavoro tutti insieme, senza distinguo e senza i no che caratterizzano la coalizione avversaria. Abbiamo iniziato questo percorso, dobbiamo continuarlo”. Il giorno dopo la vittoria del centrodestra in Liguria, Silli è in Umbria in vista dell’appuntamento elettorale che chiamerà gli umbri alle urne il 17 e 18 novembre. “Dalla Liguria all’Umbria – ha dichiarato Silli – con le prospettive del buon governo. L’Umbria verrà vinta e sarà un ulteriore messaggio al Paese che questo governo sta facendo bene e in maniera umile, lavorando ogni giorno pancia a terra”. Rispetto all’esperienza che vede insieme il partito di Noi Moderati con le forze civiche del territorio Silli ha parlato di “una sorta di congiuntura meravigliosa perché in maniera complementare noi andiamo a unire sui territori un partito nazionale alle forze civiche che sono quelle che fanno la differenza sul territorio e dimostrano di riuscire a scompaginare i numeri nazionali”. A presentare la squadra di Noi Moderati Civici per l’Umbria, ricordando il “valore delle singole persone, l’impegno politico, sociale e amministrativo di ognuno” è stato Luca Briziarelli, responsabile regionale dell’organizzazione di Noi Moderati Civici per l’Umbria. Il capolista è Michele Toniaccini, a cui seguono, “nell’ordine in cui hanno dato la loro disponibilità a candidarsi – ha specificato Luca Briziarelli –“, Francesca Caproni, Leonardo Varasano, Edi Cicchi, Orietta Bizzarri, Agostino Cetorelli, Samuel Comandini detto Zio Command, Marco Conticelli, Alice Delicati, Angelo Dominici, Luca Donateo, Gianluca Drusian, Silvano Landi, Monica Monzi, Giacomo Nataloni, Raffaella Pascolini, Natalia Borisovna Sokolova, Elisa Zucconi e Valeria Francesca Sciarra. “La presentazione della squadra – ha concluso Briziarelli – è il punto di arrivo di mesi di lavoro perché tutto il territorio regionale, le categorie e le realtà fossero rappresentate, perché potessero portare un valore aggiunto che permetta di continuare a far crescere la nostra regione che ha cominciato a cambiare dopo i primi cinque anni di governo Tesei”.

All’incontro, tra gli altri, erano presenti Renzo Baldoni e Francesco Meloni Cecconi, rispettivamente commissari provinciali di Noi Moderati di Perugia e Terni, Gianni Dionigi commissario regionale per l’Umbria del partito e molte persone che “non ci sono candidate – ha concluso Briziarelli – ma contribuiscono a mettere insieme il nostro sogno, unire un partito nazionale e le forze civiche sul territorio”. Ha partecipato inoltre Mario Valentini, già sindaco di Perugia, che guarda con favore all’esperienza di Noi Moderati Civici per l’Umbria.