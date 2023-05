Radio Subasio Music Club si veste con i colori del rock

Appuntamento con Piero Pelù

Il suo ultimo singolo ha per titolo “Musica Libera” e cosa c’è di più libero di una puntata di Radio Subasio Music Club! Piero Pelù ritorna lunedì 22 maggio, a tre anni di distanza da “Gigante” (tratta dall’album Pugili Fragili) accolta con favore al Festival di Sanremo 2020 ed ancor più nella serata live ad Assisi.

Era tempo di distanziamenti e paura, ma l‘appuntamento fu seguitissimo!

Figuriamoci quanto potrà esserlo ora, con il pubblico in presenza in aggiunta a quello video collegato chiamato ad interloquire con lui, mentre Katia Giuliani terrà le fila di un’ora di musica live e parole.

Perché l’alchimia di Radio Subasio Music Club, ideato, scritto e diretto da Beppe Cuva, è proprio consentire agli ospiti di “farsi vivere” dal pubblico in un gioco empatico, dove la narrazione di sé e le canzoni fanno da padrone.

Come “Musica Libera”, pubblicata lo scorso 21 aprile, in cui il rocker si mette alla prova duettando per la prima volta con la star internazionale del reggae Alborosie, che ha collaborato alla scrittura insieme allo stesso Pelù e Stefano Massini.

L’unione di due mondi apparentemente lontani, il rock e il reggae, supporta così un brano dal sapore estivo, volto ad amplificare un messaggio universale di libertà e fratellanza a prescindere dai generi musicali.

La riprova dell’eclettismo di Piero Pelù, a proprio agio nell’analisi e nella sperimentazione di linguaggi differenti, tanto si tratti di musica, letteratura, cinema, teatro o arte.

Prima quindi che le tappe del “Tour Estremo Live 2023” lo vedano protagonista e mattatore nei festival e nelle rassegne più importanti d’Italia, sarà il palco di Radio Subasio Music Club, trasmesso in FM ed il streaming video su radiosubasio.it, ad appagare gli estimatori della musica dal vivo e del rock.

Per far parte della rosa di 50 fortunati che potranno interfacciarsi con l’artista, compilare entro il 12 maggio il form pubblicato sul sito ufficiale, indicando la modalità di partecipazione (in studio o da remoto) e la domanda che si vorrebbe porre a Piero Pelù.