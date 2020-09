Radio Subasio: c’è Marco Masini. L’artista fiorentino regalerà un’ora di musica dal vivo

Ha scritto alcune delle pagine più belle e intense della musica italiana e, nell’anno in cui ricorrono i suoi 30 anni di carriera, inaugurerà la stagione autunnale di Subasio Music Club. Marco Masini martedì 15 settembre regalerà al pubblico di Radio Subasio un’ora di musica dal vivo.

Il programma, in diretta dalle 21:00 alle 22:00, si svolgerà come nei mesi scorsi senza pubblico in studio, a causa delle disposizioni anti-Covid, ma con 50 ascoltatori collegati da casa tramite la piattaforma Zoom, che potranno interagire con l’artista e saranno collegati in video. Per tutti gli altri, in linea con il passato, la possibilità di fare domande, inviando un messaggio vocale durante la diretta (whatsapp 348 0758060). Facebook Live sulla pagina ufficiale di Radio Subasio assicurerà la visione della serata, trasmessa in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it.

In una recente intervista, il musicista di Firenze, capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio diretto ed espressivo, aveva sottolineato

“cerco di raccontare me stesso con sincerità attraverso la vita che vedo, vivo e sento; attraverso la storia degli altri e non solo la mia. Faccio il mio lavoro, quello del cantautore. Scrivere e raccontare”.

Subasio Music Club – presentato dallo speaker Stefano Pozzovivo – sarà l’occasione per farlo ancora, spaziando tra successi più o meno recenti, senza nostalgia ma con spirito propositivo.

Un atteggiamento necessario in questo 2020, “strano” come ritornare sul palco.

“In maniera più dimessa rispetto al passato – il suo commento dopo un live del post-quarantena – Ho dovuto rinunciare alla band e ho suonato solo piano e voce. Anche il pubblico doveva stare seduto, senza ballare … ma è necessario pensare a come andare avanti … è il momento di pensare al futuro … senza musica non si può stare”.

Niente di meglio, quindi, che cantare insieme le canzoni dell’ultimo album “Masini +1, 30th Anniversary”, raccolta di classici senza tempo e 4 inediti, tra cui “Il Confronto”, presentato in gara al 70° Festival di Sanremo.

Per entrare nella rosa dei 50 partecipanti collegati da remoto, compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio entro il 7 settembre, inserendo anche la domanda che si intende porre all’artista. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.