Radio Subasio: Annalisa ospite a Subasio Music Club. Appuntamento previsto per il 25 maggio

Annalisa torna – martedì 25 maggio alle 21:00 – a Subasio Music Club per la gioia dei tantissimi estimatori del form di Radio Subasio.

Negli studi di Assisi si ripeterà la magia di un’ora di musica dal vivo giocata sulla vocalità, sensibilità, personalità di una delle figure più interessanti del panorama musicale italiano.

Come sempre – in questo periodo inusuale – 50 fan avranno il privilegio di essere collegati in video e potranno interagire con l’artista.

La diretta Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma, condotto da Davide Berton, trasmesso in simulcast in fm ed in streaming su radiosubasio.it

Al Festival di Sanremo 2021, per la quinta volta in gara tra i Big, Annalisa ha proposto Dieci, canzone sulle difficoltà incontrate davanti alla fine di un amore.

Dedicata a chi non si arrende e rimane per sconfiggere le difficoltà, decodificando contrasti, luci e ombre, ha fatto centro fin dal primo ascolto, tanto da ottenere la certificazione Platino, in contemporanea al Disco d’Oro per “Nuda 10” l’album uscito a marzo scorso dal quale è tratta.

“Qui ci sono alcuni tra i tanti bellissimi momenti di questi dieci anni che ho voluto celebrare con questo progetto, Nuda10 – aveva scritto sui social – Voglio ringraziare dal profondo del cuore la mia squadra, ormai una seconda famiglia… E grazie sempre a voi che non avete mai smesso di tenermi per mano, vi voglio bene”.

A Subasio Music Club non sarà il pubblico di Radio Subasio a tenere per mano Annalisa, ma sarà lei a guidare un girotondo virtuale con la colonna sonora dei suoi brani più belli.

Per entrare nella rosa dei 50 partecipanti in collegamento video, compilare entro il 20 maggio il form pubblicato su www.radiosubasio.it, indicando anche la domanda che si vorrebbe porre a Annalisa. Una mail fornirà le indicazioni necessarie.